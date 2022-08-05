Компенсация диабетикам

Это означает, что, когда человеку будут возмещать затраты на систему непрерывного мониторинга глюкозы, ему нельзя будет назначать компенсированные диагностические полоски для определения глюкозы на тот же период лечения. Также систему непрерывного мониторинга глюкозы нельзя будет назначать людям с сахарным диабетом 1 типа, которым возмещаются расходы на аренду инсулиновых помп со встроенными датчиками непрерывного измерения глюкозы.

Однако, если пациенту до 1 июля выписаны диагностические полоски, нет необходимости ждать, пока они все будут израсходованы, – компенсируемая система непрерывного мониторинга глюкозы будет доступна в любое время, вне зависимости от срока, до которого пациенту должно хватить ранее назначенных диагностических полосок.

Систему непрерывного мониторинга глюкозы смогут выписывать врач-эндокринолог, детский эндокринолог, терапевт, педиатр или семейный врач, она будет доступна в аптеках.

Система непрерывного контроля уровня глюкозы работает быстро и удобно. Датчик системы непрерывно измеряет уровень глюкозы в крови, а трансмиттер отправляет информацию о глюкозе датчика на смарт-устройство, например, на мобильный телефон.

По данным Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения (ГБК), на компенсацию систем непрерывного контроля уровня глюкозы из ФОМС в первый год будет выделено около 3 млн. евро. В течение года врач сможет назначить один из следующих наборов для больных сахарным диабетом 1 типа: до 36 ед. датчиков, заменяемых каждые 10 дней, и 4 ед. трансмиттеров, заменяемых каждые 3 месяца; до 26 ед. датчиков, заменяемых каждые 14 дней, и один трансмиттер, заменяемый каждые 12 месяцев.

Для пациентов с сахарным диабетом 1 типа, измеряющих уровень глюкозы путем забора крови из пальца или использующих для лечения инсулиновые помпы, разные датчики которых, в силу технологических особенностей, калибруются с помощью диагностических полосок для определения глюкозы с разной частотой, диагностические полоски будут компенсироваться в соответствии с обновленной процедурой. Согласно ей, возможно назначение различного количества диагностических полосок для определения глюкозы в зависимости от частоты калибровки датчиков приборов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ