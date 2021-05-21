Законопроект, подготовленный ИАПЛ-СХС, предусматривает выделение второго земельного участка в Вильнюсе для индивидуального жилищного строительства в качестве компенсации за невозвращенную землю. Между тем предусмотренная мизерная финансовая компенсация может быть предложена только после того, как бывший землевладелец получит второй земельный участок.

Цель проекта – ускорить завершение процесса восстановления прав собственности и выполнить обязательства, вернув гражданам их собственность, или возместить ущерб другим выбранным ими способом.

«Восстановление прав собственности является приоритетной задачей государства, однако, по данным Национальной земельной службы, в городах еще нужно восстановить права собственности 6 тыс. граждан на 3 тыс. га земли. В Вильнюсе только менее половины жителей вернуло себе хотя бы часть земли, которая должна быть возвращена в соответствии с законом», – заметил Ч. Ольшевский.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время закон предусматривает, что, если площадь земельного участка, возвращенного или безвозмездно переданного гражданину на земле, закрепленной за городской территорией, меньше земельного участка, права собственности на который восстанавливаются в соответствии с законом, государство за оставшуюся часть земельного участка выплачивает ему денежные средства.

Однако сегодняшняя денежная компенсация за невозвращенную землю в Вильнюсе в среднем в 500 раз ниже реальной рыночной стоимости земли. ИАПЛ-СХС предлагает узаконить положение о том, что если площадь земельного участка, безвозмездно переданного гражданину на земле, закрепленной за городской территорией, меньше земельного участка, права собственности на который восстанавливаются в соответствии с этим законом, тогда за оставшуюся площадь земельного участка дополнительно безвозмездно передается второй земельный участок площадью не менее 0,04 га для индивидуального жилищного строительства или для других целей, и только если гражданин сам выразит желание, государство выплачивает ему компенсацию за оставшуюся площадь земельного участка в денежной форме согласно установленной правительством методике.

Комментируя поправки, предложенные ИАПЛ-СХС, председатель партии Вальдемар Томашевский говорит, что «в настоящее время предлагается очень небольшая денежная компенсация за землю, находящуюся в собственности в городах, – 2-3 тысячи евро за гектар. Это в 500 раз ниже рыночной стоимости. Самый маленький участок в Вильнюсе стоит в 20-30 раз дороже. Не может быть принудительной компенсации, люди сами должны называть сумму». В. Томашевский выразил обеспокоенность тем, что нынешний метод компенсации не способствует ускорению процесса реституции земли.

«Самым важным вопросом на данный момент является завершение реституции земли, особенно в городах, если учесть, что в некоторых из них спустя 30 лет земля была возвращена только половине законных владельцев. Это скандал и издевательство над бывшими хозяевами. К сожалению, многие из них уже мертвы», – говорит он.

Председатель ИАПЛ-СХС напомнил, что это далеко не первая инициатива его партии, направленная на окончательное завершение земельной реформы в стране.

«За прошлый срок полномочий в Сейме мы подготовили около пяти важных предложений. Одно было принято. А мы предполагали возможность компенсировать земельные наделы за пределами городской территории – лесом. Некоторые собственники воспользовались этим, но закон действовал очень недолго, всего 1,5 года, поэтому мы постараемся предложить его снова. За все 25 лет независимости такого предложения больше не было», – сказал политик на пресс-конференции в Сейме.

В. Томашевский напомнил о регистрации еще одного очень важного законопроекта о возврате земель в городах. ИАПЛ-СХС предлагает вернуть натурой землю, сданную в аренду частным лицам.

«Действующий закон сформулирован таким образом, что, если бизнес арендует землю в сельской местности, на которую претендуют бывшие собственники, земля возвращается владельцам на 100%. В городах, к сожалению, существует неравенство, даже какое-то противоречие Конституции. В Вильнюсе очень много земли сдается компаниям, а собственникам предлагается всего 2 тысячи евро за 1 гектар. Это издевательство и несправедливость. Кому-то это выгодно, но наш бюджет страдает, а главное – ущемляются права собственников», – подчеркнул В. Томашевский.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ