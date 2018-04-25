Компенсация за уничтоженный авто

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Более полутора тысяч жителей Литвы обратились в Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) за компенсацией за покупку менее загрязняющих атмосферу транспортных средств и уничтожение старых автомобилей. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Литвы.

На эти цели правительство выделило 5 миллионов евро. Заявление можно подать не позднее 1 февраля 2021 года и только по электронной почте через информационную систему APVIS. Размер компенсации рассчитывается на основе фактических расходов, при этом он не может превышать максимально установленных для транспортного средства сумм и общей суммы в 1 тысячу евро.

«Заявления о возмещении в основном касаются электрических самокатов и обычных велосипедов. Поскольку можно приобрести более одного средства, часто обращаются по поводу нескольких велосипедов или самокатов», – отмечает ведомство.

Владелец уничтоженного загрязняющего автомобиля, соответствующего установленным критериям, может получить компенсацию до 310 евро на годовой проездной билет на общественный транспорт, до 400 евро – на простой велосипед или электрический самокат, до 700 евро – на электрический велосипед, до 1 тысячи евро – на электрический мопед или электрический мотоцикл.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ