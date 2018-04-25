Жители могут получить компенсацию за замену старых отопительных котлов

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Жители Литвы могут получить компенсацию за замену старых котлов на новое отопительное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

До 31 января жители Литвы могут обратиться в Агентство по управлению экологическими проектами при Минприроды. Заявки подаются только в электронном виде через специальную систему.

Компенсацию предоставляют лицам, которые имеют в собственности жилые дома или садовые участки, зарегистрированные в Реестре недвижимости Центра регистров не позднее пяти лет на момент даты запроса. При этом здания не должны быть подключены к системе центрального отопления.

Сумма льгот составляет 3 миллиона евро. Жители получат компенсации в размере 50 процентов от суммы новой отопительной установки. Ее рассчитывают путем умножения мощности приобретенного оборудования на фиксированные тарифы за киловатт мощности.