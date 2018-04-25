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Общество

Жители могут получить компенсацию за замену старых отопительных котлов

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Жители Литвы могут получить компенсацию за замену старых котлов на новое отопительное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

До 31 января жители Литвы могут обратиться в Агентство по управлению экологическими проектами при Минприроды. Заявки подаются только в электронном виде через специальную систему.

Компенсацию предоставляют лицам, которые имеют в собственности жилые дома или садовые участки, зарегистрированные в Реестре недвижимости Центра регистров не позднее пяти лет на момент даты запроса. При этом здания не должны быть подключены к системе центрального отопления.

Сумма льгот составляет 3 миллиона евро. Жители получат компенсации в размере 50 процентов от суммы новой отопительной установки. Ее рассчитывают путем умножения мощности приобретенного оборудования на фиксированные тарифы за киловатт мощности.

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Например, за биотопливный котел 5-го класса мощностью 20 киловатт компенсация может составить около 1,5 тысячи евро, а компенсация за тепловой насос «воздух-вода» с мощностью в 10 киловатт — более 2,6 тысячи евро.

Отмечается, что финансирование не будет предоставлено завершенным проектам. Получить компенсацию за отопительную установку нельзя после ее приобретения. Также льготы не предназначены для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, за исключением случаев, когда есть доказательства того, что деловая деятельность не осуществляется в здании, где будет заменен старый котел.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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