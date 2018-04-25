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TOP,Виленский Вестник

Комплексное обновление квартала

Фото citify.eu

В вильнюсском микрорайоне Жирмунай начинают приводить в порядок большой квартал, который называют «Жирмунайским треугольником».

До 2022 года там появятся новые пешеходные и велодорожки, спортивная площадка, сквер с зоной отдыха, детской и спортивной площадкой, новое освещение, регулирование движения. Это будет первая такая модернизация целого квартала в Вильнюсе. В результате улучшат качество жизни для жителей района, сказано в пресс-релизе муниципалитета.

В ходе подготовки на этой территории убирают больные, опасные и инвазивные виды деревьев и кустарников. В Жирмунай зелени много, но насаждения старые и хаотично расположенные. В июле 2017 г. на этой территории провели дендрологические и ландшафтные исследования. Во время исследований выяснили, что на участке, о котором идет речь, у деревьев из-за неправильной обрезки сформировали нетипичную для конкретного вида слабую крону. Неконтролируемый рост зеленных насаждений не дал вырасти ценным видам деревьев. Там есть и несколько очень старых, опасно склонившихся деревьев с поврежденными корнями. Всего на территории уберут 284 больных и опасных дерева, большая часть которых в диаметре не достигает 16 см. Рядом с новыми пешеходными и велосипедными дорожками появится 567 новых деревьев и 4220 кустов, которые создадут зеленые коридоры.  При выборе видов деревьев и кустов учитывалась необходимость привлечения пернатых, поэтому там появятся рябины и другие деревья.

Около ул. M. Каткаус оборудуют освещенную стоянку. Около магазина IKI будут оборудованы светофор, радар и видеокамера. На перекрестке ул. Апкасу и Минтес появится светофор, а на ул. Тускулену — радар.

Помимо этого совсем скоро начнут прокладывать новые пешеходную и велосипедную дорожки на отрезке от ул. Шейминишкю до ул. Жальгире. До лета следующего года территория вдоль этого отрезка будет облагорожена, будет обновлено освещение и оборудована система для слабовидящих. Также в планах столичного самоуправления — обновление ул. Кярнавес, по которой будет удобно добираться на работу всем тем, кто работает на пр. Конституциес. Планируется обновление пешеходной и велосипедной дорожек на набережной реки Нерис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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