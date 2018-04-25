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Политика

Компромисс не найден

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Сейм Литвы не утвердил поправки к Конституции, которые позволяют лицам, отстраненным путем импичмента, баллотироваться в Сейм после десятилетнего перерыва. 

Поправки предназначены для выполнения решения Страсбургского суда по делу отстраненного от должности путем импичмента президента Роландаса Паксаса против Литвы.

Комитет Сейма по вопросам закона и правопорядка во главе с представительницей Союза крестьян и «зеленых» Агне Ширинскене предложил Сейму отклонить предложенные поправки в Конституцию. Однако голосов членов Сейма не хватило, и поправки были возвращены на доработку.

Представитель консерваторов Кястутис Масюлис считает, что можно найти компромисс по этому вопросу, установив длительный срок, после которого Паксас сможет вернуться в политику.

«Нас обязали международные суды сделать это. Думаю, что он не должен ждать десять лет. Однако, если мы возвращаемся к этому вопросу, возможно, удастся найти компромисс, чтобы этот срок был достаточно длинным и у человека была возможность измениться и участвовать в политике, но не более чем в Сейме», – сказал К. Масюлис.

Напомним, что в 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что нынешний запрет на пожизненное участие в выборах в Сейм для экс-президента Р.Паксаса был несоразмерным.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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