Кому жители доверяют?

В январе в Литве в наибольшей степени выросло доверие к институту президентства, свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.
По данным исследования, в январе президентскому ведомству доверяли 58,4% участников опроса, в декабре таких было 53%.
Общественность страны в наибольшей степени доверяет пожарным-спасателям, так ответили 88,6% опрошенных.
По данным опроса, на втором месте в рейтинге доверия находится полиция (64,2%), а на третьем – армия (62,2%).
Доверие более 50% опрошенных заслужили также Фонд социального страхования (Sodra, 52,6%) и Церковь (51,2%)
Больше всего не доверяли партиям – недоверием к ним выразили 61,4% участников опроса, сейму – 57%, правительству – 33,4%, судам – 27,3%.
Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента.
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