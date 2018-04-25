Кому жители доверяют?

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В январе в Литве в наибольшей степени выросло доверие к институту президентства, свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

По данным исследования, в январе президентскому ведомству доверяли 58,4% участников опроса, в декабре таких было 53%.

Общественность страны в наибольшей степени доверяет пожарным-спасателям, так ответили 88,6% опрошенных.

По данным опроса, на втором месте в рейтинге доверия находится полиция (64,2%), а на третьем – армия (62,2%).