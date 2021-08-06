Концепция озеленения столицы — на контроле

Необходимость поливки, подкормки, расширения площади посадок, а также меняющийся климат и растущая автомобилизация вынуждают города как можно быстрее менять правила ухода за деревьями, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Всем без исключения деревьям, и не только в Вильнюсе, но и по всей Литве большой ущерб нанесла засуха последних трех лет.
Сегодня нам все еще приходится смотреть на последствия, вызванные десятилетиями плохого ухода. По мнению специалистов, деревья, являясь очень инертным организмом, долгое время страдают в плохих условиях, пока однажды явно и необратимо не покажут, что все – это конец. В Вильнюсе будут удалены четыре клена на Ратушной площади, две липы на улице Пилес, три дерева в сквере Одмину, четыре — на улице Врублевске, три липы на проспекте Гядимино, пять – возле Сейма.
Вместо засохших деревьев в тех же местах или рядом с ними будут посажены новые деревья, чтобы столь необходимая в центре города площадь крон деревьев продолжала расширяться. Специалисты напоминают, что мы должны быть благодарны и обязаны городским деревьям за более чистый воздух, за поглощение шума, а в жаркие дни – за тень и прохладу в зданиях и на улицах.
Команда муниципальных специалистов по озеленению в центральной части города провела исследование состояния корней недавно посаженных и не прижившихся деревьев. Специалисты констатировали, что саженцы были подобраны должным образом, а не прижились из-за специфики участка посадки: на проспекте Гядимино возле Сейма из-за высокого уровня грунтовых вод корни липок замокли, а установленная дренажная система не помогла. Одно из решений по озеленению города – это реабилитация robinia pseudoacacia (белая акация, псевдоакация), дерева, которое наиболее устойчиво к тяжелым условиям произрастания вблизи улиц города при наличии столь резкого изменения климата. Предлагается исключить этот вид из списка инвазивных видов в Литве.
«Мы не можем рассчитывать на то, что приживутся и будут расти все посаженные деревья – так не бывает, – сказала советник отдела главного архитектора города Рамуне Банюлене. – Но для нас очень важно, чтобы количество не прижившихся саженцев было как можно меньше, а здоровые деревья как можно дольше оставались зелеными».
Информация «ЛК», vilnius.lt