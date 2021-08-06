Концепция озеленения столицы — на контроле

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Необходимость поливки, подкормки, расширения площади посадок, а также меняющийся климат и растущая автомобилизация вынуждают города как можно быстрее менять правила ухода за деревьями, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Всем без исключения деревьям, и не только в Вильнюсе, но и по всей Литве большой ущерб нанесла засуха последних трех лет.

Сегодня нам все еще приходится смотреть на последствия, вызванные десятилетиями плохого ухода. По мнению специалистов, деревья, являясь очень инертным организмом, долгое время страдают в плохих условиях, пока однажды явно и необратимо не покажут, что все – это конец. В Вильнюсе будут удалены четыре клена на Ратушной площади, две липы на улице Пилес, три дерева в сквере Одмину, четыре — на улице Врублевске, три липы на проспекте Гядимино, пять – возле Сейма.

Вместо засохших деревьев в тех же местах или рядом с ними будут посажены новые деревья, чтобы столь необходимая в центре города площадь крон деревьев продолжала расширяться. Специалисты напоминают, что мы должны быть благодарны и обязаны городским деревьям за более чистый воздух, за поглощение шума, а в жаркие дни – за тень и прохладу в зданиях и на улицах.