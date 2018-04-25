Концерт «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО»

Не упустите возможность окунуться в музыкальную ностальгию и зажечь под культовые хиты Легенд ретро 80-90-ых.
В концерте примут участие:
Валентина Легкоступова — легендарная певица, заслуженная артистка РФ. Ее хиты звучали на любой дискотеке 80-х, но и сейчас творчество Легкоступовой вызывает живейших отклик в сердцах людей. Со сцены прозвучат любимые народные хиты: «На теплоходе музыка играет», «А он мне нравится» и, конечно, знаменитая «Ягода-малина».
Владимир Маркин связан с целой эпохой отечественной эстрадной музыки. Его творчество пронизано романтикой и любовью. Оно честное, простое и искреннее. На концерте вы услышите «Колокола», «Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», «Я готов целовать», «Палуба», «Белая черёмуха» и другие хиты, которые любят представители разных поколений.
Ольга Зарубина обладательница одного из самых ярких и узнаваемых голосов. «На теплоходе музыка играет», «Так не должно быть», «Разлучница-разлука», «Заговорные слова», «Уехал», «Разгуляй» — эти и многие другие популярные песни до сих пор у всех на слуху.
Кумиры нескольких поколений заслуженные артисты : Валентина Легкоступова, Владимир Маркин и Ольга Зарубина – выступят для вас 19 октября в Вильнюсе 20 октября в Клайпеде.
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