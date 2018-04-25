Концерт «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО»

Не упустите возможность окунуться в музыкальную ностальгию и зажечь под культовые хиты Легенд ретро 80-90-ых.

В концерте примут участие:

Валентина Легкоступова — легендарная певица, заслуженная артистка РФ. Ее хиты звучали на любой дискотеке 80-х, но и сейчас творчество Легкоступовой вызывает живейших отклик в сердцах людей. Со сцены прозвучат любимые народные хиты: «На теплоходе музыка играет», «А он мне нравится» и, конечно, знаменитая «Ягода-малина».

Владимир Маркин связан с целой эпохой отечественной эстрадной музыки. Его творчество пронизано романтикой и любовью. Оно честное, простое и искреннее. На концерте вы услышите «Колокола», «Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», «Я готов целовать», «Палуба», «Белая черёмуха» и другие хиты, которые любят представители разных поколений.