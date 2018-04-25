Концерты в общественном транспорте

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе в субботу с 12 часов для пассажиров общественного транспорта исполняли живую музыку участники смешанного хора ARTyn. Многие пассажиры встретили выступления музыкантов аплодисментами. Карта музыкальных представлений была составлена так, чтобы охватить большую часть столицы.

Живая музыка прозвучала в новых автобусах на маршрутах №№1G, 2G, 3G, 4G, 6G, 53, 74 и в троллейбусе 2-го маршрута.

Предприятие самоуправления «Услуги сообщения» напоминает, что в городе курсирует уже 300 новых автобусов и троллейбусов. В 2020 году парк общественного транспорта столицы пополнится еще 120 новыми автобусами и 8 новыми троллейбусами. Вильнюс станет обладателем одного из самых обновленных автобусных парков среди европейских столиц.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt