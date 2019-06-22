Кондитеры перепутали Мэрайю Кэри с Марией Кюри, заработали 200.000 лайков

Фото из открытых источников

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Британка по имени Сиобхан сообщила коллегам, что хотела бы получить на день рождения торт с изображением ее любимой певицы – звезды американской эстрады Мэрайи Кэри.

Но те не поняли, и в результате именинница получила выполненный кондитерами портрет знаменитого ученого Марии Кюри, пишет британская газета The Sun.

Эта история, проиллюстрированная фотоснимком торта для именинницы, была выложена в соцсетях и набрала за короткое время более 200.000 лайков.

Напомним, что Мария Кюри, уроженка Польши Мария Саломея Склодовская, совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем является первооткрывателем радиоактивности и автором термина «радиоактивность», а также элементов радий и полоний Пьер и Мария Кюри наряду с Анри Беккерелем также являются первыми французами – нобелевскими лауреатами в области физики.

Мэрайя Кэри – одна из самых популярных американских певиц в жанре поп, ритм-н-блюз,хип-хоп, соул. Она также является актрисой, автором песен и продюсером.

NEWSru.com