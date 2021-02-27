Конец дистанционке: школы Германии открывают классы для очных занятий

Педагоги рассказали корреспонденту газеты, какой стресс испытывают и родители учеников. «Многие находятся на пределе своих возможностей. Есть дети, которые вне школы просто не работают. Родителям приходится с ними играть в школу — объяснять материал, заменять продленку и заниматься репетиторством. Это огромная нагрузка, и если дети не подыгрывают, то стресс многократно усиливается, а с ним и разочарование родителей в школьном процессе», — говорят учителя.

В обществе бытует мнение, что во время пандемии кто-то пострадал, а кто-то, наоборот, оказался в выигрыше. Причем ко второй группе почему-то причисляют и школьных учителей, ведь учебные заведения закрылись, работы у педагогов стало меньше, а зарплата осталась прежней. Но никто не подумал, что в условиях дистанционного обучения обязанности учителей возросли.

«Наряду с подготовкой видеоуроков и онлайн-конференций приходилось весь материал, который раньше можно было спокойно рассказать, представлять в письменном виде, а домашнее задание проверять не всем классом на уроке, а каждое индивидуально. Про выходные дни тоже можно было забыть. Родителям и их детям почему-то показалось, что учитель обязан быть всегда на связи и отвечать на звонки и вопросы в чате», — рассказывают педагоги.

Говорить о том, что учителя оказались в выигрыше от коронавирусных ограничений, неуместно, отмечает газета Junge Freiheit. Конечно, кризис более или менее обошел стороной школы и гимназии. Учителя благодарны государству за то, что им не пришлось увольняться или получать пособие по неполной занятости. Но как справедливо заметил один из опрошенных педагогов: ни один сотрудник не стал бы работать по 40 часов в неделю на рабочем месте, а затем повторять ту же работу дома за компьютером.