Конфликт в Сейме Литвы: оппозиция обещает заседать отдельно, попытки наладить диалог

«Предварительный план — мы примем участие в торжественном заседании, а затем пойдем в зал 11 марта», — сказал BNS в понедельник вице-спикер Сейма от оппозиционной «аграрий» Йонас Ярутис.

По мнению парламентария от оппозиции, их заседание будет иметь скорее символическое значение, так как обсуждаемые на нем вопросы не будут считаться частью официального законодательства.

Спикер Сейма попросила оппозиционные фракции до вторника делегировать своих представителей в так называемую диалоговую группу. Она будет добиваться консенсуса, чтобы вернуть оппозицию на пленарные заседания, заседания комитетов, комиссий.

Чмилите-Нильсен сообщила журналистам в понедельник, что эта группа может собраться уже во вторник.

«Для того, чтобы ситуация разрешилась, очевидно, нужен настрой обеих сторон. Со своей стороны я действительно сигнализирую такой настрой, как на это отреагирует оппозиция, посмотрим», – отметила она.

Конфликт между правящими и оппозицией возник после того, как Сейм в минувший вторник рассматривал вотум недоверия министру сельского хозяйству. Тогда по инициативе оппозиции был сделан перерыв в рассмотрении этого вопроса до следующего заседания с надеждой на изменение баланса политических сил на следующем голосовании в четверг.

В ответ на это правящие в среду утром отозвали намеченное заседание и одобрили ответы министры. В качестве протеста оппозиция уже в среду не участвовала в заседании Сейма, а в четверг собралась на альтернативное заседание.

Позднее представители оппозиции представили список требований спикеру Сейма Чмилите-Нильсен и заявили, что если они не будут учтены, заседания Сейма могут быть бойкотированы до осенней сессии — 10 сентября.

В этот перечень включена просьба принять решение об отставке министра сельского хозяйства, проверить доверие Чмилите-Нильсен в Сейме, рассматривать на этой сессии только вопросы, связанные с экономическими и социальными проблемами, прекращение спорных проектов по гражданскому союзу, статусу главы государства для Витаутаса Ландсбергиса и другие.

Работу Сейма бойкотируют члены пяти фракций — Партии труда, Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы, Литовских регионов, Социал-демократической партии Литвы, Демократической фракции «Во имя Литвы» — и члены Смешанной группы сейма. Всего 67 депутатов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено