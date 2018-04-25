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Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

  • Фото из открытых источников

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа, сообщает ТАСС.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».

Похожая резолюция внесена в контролируемый республиканцами Сенат. Не исключено, что верхняя палата примет ее.

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