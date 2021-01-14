Конгресс США объявил Трампу импичмент

Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Тогда Палата представителей проголосовала за импичмент, но Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал главу государства по обеим из утвержденных конгрессменами статьям обвинения. В этот раз инициатива была внесена в Палату представителей 11 января от имени демократа Дэвида Сисилини от штата Род-Айленд.

Авторы резолюции убеждены, что Дональд Трамп сознательно подстрекал своих сторонников «к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов» и тем самым «продемонстрировал, что останется угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». Президента США обвиняют в совершении «тяжких преступлений и правонарушений». Из аргументов для отстранения от должности Дональда Трампа приводится 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США. Он запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, которые приняли до этого присягу и впоследствии участвовали в мятеже. Данная поправка была принята вскоре после Гражданской войны в США (1861-1865) и направлена на то, чтобы помешать деятелям Конфедерации занимать государственные должности в период Реконструкции. Резолюция также содержит призыв запретить Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура импичмента перейдет в судебное разбирательство. В таком процессе Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных. Чтобы президент был отстранен от должности, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

Однако, по всей видимости, Сенат не успеет подвергнуть Дональда Трампа импичменту до истечения срока его полномочий. Согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, он сможет заняться этим вопросом уже только после окончания президентского срока республиканца. До 19 января Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, которые требуют голосования.

Газета The Washington Post поясняет: даже если по итогам рассмотрения в Сенате будет вынесен импичмент, это не помешает Дональду Трампу баллотироваться на должность президента в 2024 году. Для этого сенаторам придется провести отдельное голосование по данному вопросу.