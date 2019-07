Конгресс США обязал Пентагон отчитаться о клещах и другом био-оружии

Фото из открытых источников

Палата представителей Конгресса США обязала министерство обороны страны провести расследование и выяснить: использовались ли клещи и другие насекомые в качестве биологического оружия в период с 1950-го по 1975 год.

Конгрессмены одобрили на прошлой неделе поправку к закону, которая дает генинспектору Пентагона право возбудить дело.

Автором данной инициативы является демократ из Нью-Джерси Крис Смит, напоминает 17 июля газета The New York Post.

В ходе дебатов Смит заявил, что читал во множестве книг и статей о проводившихся в лабораториях Форт Детрик и Палм Айленд опытах по превращению клещей и других насекомых в биологическое оружие. Одна из этих книг под названием Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons включает серию интервью с доктором Уилли Бургдорфером, выявившим возбудителя болезни Лайма – клещевого боррелиоза.

В ноябре 1975 года в городе Лайм, штат Коннектикут, 39 детей и 12 взрослых заболели неизвестной болезнью. Изначально считалось, что это вирусная инфекция, но в 1981 году доктор Бургдорфер изолировали бактерии, похожие на штопор – спирохеты. Так миру стала известна бактерия Borrelia burgdorferi а заболевание получил имя «болезнь Лайма».

Смит утверждает, что доктор Бургдорфер был, кроме того, специалистом по биологическому оружию: «Интервью в сочетании с доступом к лабораторным файлам показывают, что он и его коллеги ю инфицировали клещей патогенами, чтобы вызвать инвалидность, или же болезнь с летальным исходом – для потенциальных врагов. Я считаю, что американцы имеют право знать, так ли это».

Ежегодно Центры по контролю и профилактике заболеваний фиксируют примерно 300.000 случаев болезни Лайма, которая приводит в запущенных случаях к тяжелым последствиям.

Ранее в этом году Смит, сопредседатель Совета по болезни Лайма, представил законопроект, предлагающий выделение 180 миллионов долларов на программы исследований, профилактики и лечения этого заболевания.