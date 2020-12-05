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Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Фото из открытых источников

Новые ограничения против строительства газопровода «Северный поток — 2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Это следует из версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на следующий год, опубликованной на сайте Конгресса США.

Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования.

«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Поправка Сената содержит такое же положение», — отмечается в документе.

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При этом президент США может отказаться от санкций против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в проект включено требование консультироваться при введении санкций с рядом стран, в том числе с Великобританий, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

Санкции против страховщиков и сертификаторов «Северного потока-2» предлагалось включить в закон об оборонном бюджете США еще в июне. Тогда это вызвало возмущение немецких властей, которые опасались, что под ограничения попадут компании из ФРГ. При этом в Германии неоднократно высказывались в поддержку газопровода. В августе Вашингтон потребовал от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку «Северного потока-2» и пригрозил ей «финансовым уничтожением».

О том, что США расширят санкции против российского проекта строительства газопровода «Северный поток-2», стало известно в октябре. Тогда сообщалось, что они затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может окончательно остановить работы по укладке труб газопровода.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран Евросоюза. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте.

В конце прошлого года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, занимающихся прокладкой газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу остановила работы.

В «Газпроме» заявляли о том, что могут достроить «Северный поток — 2» самостоятельно. Возможным вариантом считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Таким требованиям отвечают «Академик Черский» и якорная баржа «Фортуна» компании МРТС.

По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб. 25 сентября проект поддержал министр экономики Германии Петер Альтмайер. 17 октября министр иностранных дел страны Хайко Маас в интервью RND выразил уверенность, что проект будет доведен до конца.

NEWSru.com

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