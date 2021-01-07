Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Сенат и Палата представителей Конгресса США сегодня на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах. Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы, сообщает ТАСС.

Джозеф Байден по итогам утверждения получил свыше 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

Итог этого мероприятия должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражения. Согласно последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн. Инаугурация следующего президента состоится 20 января.