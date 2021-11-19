Конгрессмены предложили не признавать Путина президентом

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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина, если он примет участие в выборах в 2024 году. Об этом сообщается в их пресс-релизе.

По их мнению, поправки в Конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США.

«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», — говорится в релизе.

Данную инициативу прокомментировали в Кремле, пишет РИА Новости.

«Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела. И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.