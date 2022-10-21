Конкурентоспособность Литвы падает

До первого квартала 2022 года Литва оставалась самой конкурентоспособной по ценам страной Балтии. Однако в первом квартале 2022 года ценовая конкурентоспособность Литвы упала (на 4%) ниже Латвии. До этого ценовая конкурентоспособность Литвы с 2010 по 2021 год была в среднем на 8,5% выше, чем у Латвии, и на 27% выше, чем у Эстонии.

Ситуация с бизнесом в Литве стремительно ухудшается. В условиях инфляции, с учетом роста цен на электроэнергию в несколько раз, предложение о повышении минимальной заработной платы на 15% воспринимается как неоправданный оптимизм или невнимание к аргументам, выдвигаемым работодателями.

Реальное положение компаний — падение спроса на их продукцию и снижение их платежеспособности — не принимается во внимание, и поэтому повышение минималки в ближайшем будущем может иметь серьезные последствия для всех. Повышение минимальной зарплаты до 840 евро будет способствовать росту инфляции и окажет негативное влияние на литовскую промышленность. Не только работодатели, но и экономисты отмечают, что повышение зарплат на 15% грозит еще большим ростом инфляции и безработицы.

По оценкам голландского банка ING, многие промышленные отрасли являются энергоемкими. Поскольку большая часть ВВП Литвы зависит от экспорта и промышленности, рост цен на энергоносители оказывает значительное влияние на конкурентоспособность, отмечено в пресс-релизе конфедерации.

Утверждается, что литовской экономике не грозит инфляционная спираль, поскольку инфляция в значительной степени обусловлена внешними факторами (ценами на энергоносители и сырье).

«Мы считаем, что такие заявления безответственны, так как в контексте совокупности экономических факторов (включая рост расходов на оплату труда работников всех уровней в связи с ростом минимальной зарплаты) производителям придется отражать рост затрат производства в ценах на конечную продукцию, включая основные продукты питания. Поэтому влияние таких решений может сильно ощущаться конечными потребителями в ближайшем будущем», — отмечает Литовская конфедерация промышленников.

По оценкам экспертов конфедерации, в худшем случае высокие цены на электроэнергию и газ заставят около 30% промышленных предприятий закрыться на три месяца, а оставшиеся будут работать на 50% мощности. Это означает сокращение ВВП и дефицит бюджета.

Согласно базовому сценарию, когда 15% предприятий закрываются на 1,5 месяца, а остальные работают на 75% мощности, ожидаемый дефицит составит около 975 млн евро. Снижение ВВП все равно окажется управляемым. Однако такой сценарий — для экономической стабильности страны и снижения задолженности — требует хотя бы минимальных конкурентных преимуществ компаний на международных рынках. Очевидно, что для обеспечения непрерывности деловых операций требуются временные меры поддержки, а не возложение еще более тяжелого бремени.

Как отмечено в пресс-релизе, «ясно, что помощь нужна и работникам, столкнувшимся с инфляцией, поэтому организация постоянно подчеркивает необходимость разделения ответственности государства и бизнеса и выступает за то, чтобы минимальная зарплата «на бумаге» выросла до 800 евро (т.е. примерно на 10%), вместе с не облагаемым налогами доходом в размере до 740 евро».

Решение о повышении не облагаемого налогами дохода до 625 евро лишь незначительно приближает нас к цели сравнять его с минимальной зарплатой (что обсуждалось на Трехстороннем совете еще в 2017 году), а повышение минималки на 15% в нынешних условиях просто убивает двигатель литовской экономики.*