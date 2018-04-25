Конкурс на строительство стадиона

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На минувшей неделе суд постановил, что конкурс на строительство и концессию Национального стадиона стоимостью более 100 млн евро в Вильнюсе может продолжаться.

Суд решил, что у Службы публичных закупок, которая остановила конкурс, не было оснований констатировать, что проект не отвечает признакам концессии. Это решение еще может быть обжаловано.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис в интервью BNS выразил надежду на то, что город сможет подписать договор и еще в этом году начать работы.