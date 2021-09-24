Конкурс подрядчика на возведение 400 км забора на границе с Беларусью — на следующей неделе

Конкурс на возведение заграждения на границе с Беларусью или на второй этап строительства планируется объявить на следующей неделе.
После объявления рыночной консультации будущим конкурсом заинтересовались 34 компании из Литвы, США, Израиля, Люксембурга, Украины, Эстонии и Индии, из них 14 представили замечания и рекомендации. С 11 из них уже проведены встречи, еще три крупные компании по поставкам материалов предприятие Epso-G опросило по собственной инициативе, сообщило Epso-G, которое проводит этот проект в жизнь.
Проектом заинтересовались и поставщики, которые участвовали в строительстве заградительной стены между США и Мексикой, а также между Индией и Пакистаном.
14 сентября компания Epso-G подписала договор с предприятием Tetas о первом этапе строительства — возведении заграждения протяженностью 100 км. Начать работы планируется в конце сентября.
Общая протяженность заграждения составит примерно 500 км. Оно не будет возводиться на заболоченной местности или в других трудно преодолимых местах.
Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.