Конкурс подрядчика на возведение 400 км забора на границе с Беларусью — на следующей неделе

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Конкурс на возведение заграждения на границе с Беларусью или на второй этап строительства планируется объявить на следующей неделе.

После объявления рыночной консультации будущим конкурсом заинтересовались 34 компании из Литвы, США, Израиля, Люксембурга, Украины, Эстонии и Индии, из них 14 представили замечания и рекомендации. С 11 из них уже проведены встречи, еще три крупные компании по поставкам материалов предприятие Epso-G опросило по собственной инициативе, сообщило Epso-G, которое проводит этот проект в жизнь.

Проектом заинтересовались и поставщики, которые участвовали в строительстве заградительной стены между США и Мексикой, а также между Индией и Пакистаном.