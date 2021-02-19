Конкурсные баллы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утвердила требования к конкурсным баллам при поступлении в вузы Литвы в 2021 году. Принципы расчета конкурсных баллов остаются такими же, как и в 2020 году.

Как и в предыдущие годы, чтобы претендовать на бюджетное место в университете, надо набрать не менее 5,4 балла, в колледжах – не менее 4,3 балла.