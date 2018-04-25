Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Советник по внутренней политике бывших президентов Литвы Дали Грибаускайте и Валдаса Адамкуса Миндаугас Линге будет помогать Союзу Отечества -Литовским христианским демократам (СО-ЛХД, консерваторам) во время подготовки к предстоящим в следующем году парламентским выборам, сообщила партия.

Во время работы в исполнительном секретариате ныне оппозиционного СО-ЛХД он будет консультировать по вопросам коммуникации и внутренней политики.

«Я видел вблизи, и сам участвовал в большинстве политических процессов в Литве в последнее десятилетие. Я хочу внести вклад своим опытом в укрепление политической системы Литвы, а наиболее подходящее место для этого вижу в одной из крупнейших, закаленных испытаниями партии СО-ЛХД», – отметил М. Линге.

По его словам, основная цель будущей деятельности – помочь партии в открытости более широким аудиториям, в превращении ее в политическую силу, представляющую жителей Литвы, способную слышать, реагировать и предлагать государственную политику, совмещающую стабильность и прогресс.

М. Линге почти три года работал советником в группе по вопросам внутренней политики В. Адамкуса и десятилетие – в политической команде Д. Грибаускайте.

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