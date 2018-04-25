TOP,Выборы-2019,Новости,Политика

Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Советник по внутренней политике бывших президентов Литвы Дали Грибаускайте и Валдаса Адамкуса Миндаугас Линге будет помогать Союзу Отечества -Литовским христианским демократам (СО-ЛХД, консерваторам) во время подготовки к предстоящим в следующем году парламентским выборам, сообщила партия. 

Во время работы в исполнительном секретариате ныне оппозиционного СО-ЛХД он будет консультировать по вопросам коммуникации и внутренней политики. 

«Я видел вблизи, и сам участвовал в большинстве политических процессов в Литве в последнее десятилетие. Я хочу внести вклад своим опытом в укрепление политической системы Литвы, а наиболее подходящее место для этого вижу в одной из крупнейших, закаленных испытаниями партии СО-ЛХД», – отметил М. Линге.

По его словам, основная цель будущей деятельности – помочь партии в открытости более широким аудиториям, в превращении ее в политическую силу, представляющую жителей Литвы, способную слышать, реагировать и предлагать государственную политику, совмещающую стабильность и прогресс. 

М. Линге почти три года работал советником в группе по вопросам внутренней политики В. Адамкуса и десятилетие  – в политической команде Д. Грибаускайте.  

BNS

Последние новости

default image
Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Подробнее...
default image
Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Подробнее...
default image
ЕС создает новый оборонный и космический отдел

Подробнее...
default image
В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Подробнее...
default image
В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Подробнее...
default image
В связи с изменениями прогнозов, Кабмин Литвы намерен брать займ для обороны

Подробнее...
default image
В Латвии наплыв трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критика тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA справедлива

Подробнее...
default image
Трамп отправил Болтона в отставку

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Подробнее...
default image
12 сентября Нетаньяху встретится с Путиным в Сочи

Подробнее...
default image
Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Международная напряжённость ставит под угрозу экономику Литвы

Подробнее...
default image
В Германии мэром города избрали неонациста

Подробнее...
default image
Значение экологии в ЕС растет, но влияние В. Синкявичюса будет ограниченным

Подробнее...
default image
Авиапассажиров скоро будут взвешивать перед каждым рейсом

Подробнее...
default image
Самые быстрые американские горки в мире находятся не в Америке

Подробнее...
default image
ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600