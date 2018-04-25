Консерваторы блокируют заявление комитета по БелАЭС

Оппозиционные консерваторы блокируют заявление парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) о строящейся в белорусском городе Островец Белорусской АЭС (БелАЭС), так как отмечают в нем недостаточно твердую позицию.
Председатель комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис в среду представил проект документа, в котором министерствам Иностранных дел, Энергетики и По вопросам окружающей среды предлагается «принципиально придерживаться стратегической и неизменной в долгосрочной перспективе установки, что БелАЭС, построенная на недолжным образом выбранной строительной площадке (…), представляет угрозу для безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза (ЕС)».
В проекте также предложено министерствам добиваться, чтобы положение о запрете на допуск электроэнергии из Беларуси на рынки своих стран по примеру Литвы стало единой позицией всего ЕС.
Проект содержит призыв к министерствам твердо стоять на этих позициях на переговорах по соглашению о приоритетах партнерства ЕС — Беларусь и по другим соглашениям об отношениях между Сообществом и Минском в будущем.
Этот документ не был принят, потому что покинувшие заседание консерваторы Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Лауринас Кащюнас разрушили необходимый для принятия решений кворум.
«По сути проект постановления комитета был проектом такой сдачи, примирения с ситуацией и оставления себе рук свободными по поводу Островца», – сказал BNS Л. Кащюнас.
Ю. Бернатонис сказал BNS, что пытался согласовать компромиссную формулировку, и обвинил оппозицию в политиканстве.
«Мне показались очень странными этот своего рода афронт и неожиданность», – сказал политик.
«Расцениваю это как определенную безответственность. С их стороны безответственность имела место и тогда, когда началось строительство (БелАЭС – ред.), и теперь она продолжается», – сказал он.BNS
Оставьте свой комментарий