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TOP,Новости,Политика

Консерваторы блокируют заявление комитета по БелАЭС

Фото BFL/ Рядаса Вилимаса

Оппозиционные консерваторы блокируют заявление парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) о строящейся в белорусском городе Островец Белорусской АЭС (БелАЭС), так как отмечают в нем недостаточно твердую позицию.

Председатель комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис в среду представил проект документа, в котором министерствам Иностранных дел, Энергетики и По вопросам окружающей среды предлагается «принципиально придерживаться стратегической и неизменной в долгосрочной перспективе установки, что БелАЭС, построенная на недолжным образом выбранной строительной площадке (…), представляет угрозу для безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза (ЕС)».

В проекте также предложено министерствам добиваться, чтобы положение о запрете на допуск электроэнергии из Беларуси на рынки своих стран по примеру Литвы стало единой позицией всего ЕС.

Проект содержит призыв к министерствам твердо стоять на этих позициях на переговорах по соглашению о приоритетах партнерства ЕС — Беларусь и по другим соглашениям об отношениях между Сообществом и Минском в будущем.

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Этот документ не был принят, потому что покинувшие заседание консерваторы Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Лауринас Кащюнас разрушили необходимый для принятия решений кворум.

«По сути проект постановления комитета был проектом такой сдачи, примирения с ситуацией и оставления себе  рук свободными по поводу Островца», – сказал BNS Л. Кащюнас.

Ю. Бернатонис сказал BNS, что пытался согласовать компромиссную формулировку, и обвинил оппозицию в политиканстве.

«Мне показались очень странными этот своего рода афронт и неожиданность», – сказал политик.

«Расцениваю это как определенную безответственность. С их стороны безответственность имела место и тогда, когда началось строительство (БелАЭС – ред.), и теперь она продолжается», – сказал он.

BNS
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