Консерваторы блокируют заявление комитета по БелАЭС

Фото BFL/ Рядаса Вилимаса

Оппозиционные консерваторы блокируют заявление парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) о строящейся в белорусском городе Островец Белорусской АЭС (БелАЭС), так как отмечают в нем недостаточно твердую позицию.

Председатель комитета, социал-трудовик Юозас Бернатонис в среду представил проект документа, в котором министерствам Иностранных дел, Энергетики и По вопросам окружающей среды предлагается «принципиально придерживаться стратегической и неизменной в долгосрочной перспективе установки, что БелАЭС, построенная на недолжным образом выбранной строительной площадке (…), представляет угрозу для безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза (ЕС)».

В проекте также предложено министерствам добиваться, чтобы положение о запрете на допуск электроэнергии из Беларуси на рынки своих стран по примеру Литвы стало единой позицией всего ЕС.

Проект содержит призыв к министерствам твердо стоять на этих позициях на переговорах по соглашению о приоритетах партнерства ЕС — Беларусь и по другим соглашениям об отношениях между Сообществом и Минском в будущем.