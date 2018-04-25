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Консерваторы: ЕС должен потребовать новых свободных выборов в Беларуси

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Оппозиционная партия консерваторов в понедельник призвала Евросоюз ввести санкции против представителей власти Беларуси, потребовать новых свободных выборов, а до их проведения прекратить любую финансовую помощь властям Беларуси.

Такую позицию председатель партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка на парламентских выборах Ингрида Шимоните выразили в письме к объединяющей правые политические силы Европейской народной партии. 

Они заявили, что «у Беларуси нет легитимного президента», а «Александр Лукашенко проиграл выборы и пытается сохранить власть брутальной силой».

В письме также говорится, что «Евросоюз должен потребовать новых свободных и демократических выборов главы страны и освобождения представителей оппозиции. Мы обязаны ввести санкции против должностных лиц и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических выборов».

«Пока это не будет достигнуто, власть Беларуси не должна получать финансовую помощь, кроме прямой помощи неправительственным организациям, независимым от власти сообществам и бизнесу, без возможности для власти влиять на распределение такой помощи», — утверждают Г. Ландсбергис и И. Шимоните.

Власти Беларуси объявили, что президент Александр Лукашенко собрал на выборах 80 проц. голосов и был переизбран на еще один срок полномочий. Однако оппозиция утверждает, что результаты были подтасованы. 

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