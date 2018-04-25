Консерваторы критикуют правящих за хаотичный бюджет и не поддержат его

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Оппозиционные литовские консерваторы решили не поддержать бюджет следующего года и обвиняют правящих в отсутствии подготовки к замедлению экономики, критикуют за плохо продуманные предложения по налогам.

В принятой в субботу резолюции совет партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) также призвал президента Гитанаса Науседу наложить вето на будущий бюджет, если правительство не примет решения, которые «обеспечат своевременное выполнение обещаний, данных работникам государственного сектора».

Консерваторы утверждают, что правительство «аграриев» в годы экономического роста «не предприняло никаких структурных реформ, необходимых для освобождения Литвы из ловушки средних доходов», а инициированная в прошлом году «необдуманная и вредоносная налоговая реформа», которая забирает из государственного бюджета миллиард евро доходов, обусловила хаотичность в расходах бюджета на следующий год и новых налоговых инициатив.

Совет партии подчеркивает, что бюджет формируется путано, и критикует инициативы по налогообложению банков или торговых сетей, так как они лишь увеличат цены на услуги или товары, и это «станет дополнительным налогообложением рядовых потребителей».

«СО — ЛХД» предлагает голосовать против безответственного, ссорящего, не соблюдающего обещаний госбюджета на 2020 год», – говорится в декларации.

Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис в своей речи подчеркнул, что правящие своими хаотическими действиями подрывают доверие к государству, и напомнил историю с асфальтированием дороги к дому премьера Саулюса Сквернялиса.

«Как можно доверять государству, которое просит меня заплатить на 100 евро больше за жилье, на несколько сотен евро больше – за автомобиль, если я знаю, что эти деньги могут пойти на прокладку дорожки к дому одного из руководителей государств», – сказал он.

Соцопросы показывают, что на выборах в сейм за СО — ЛХД проголосовало было больше всего опрошенных – 17%. Сейчас у этой партии самая многочисленная фракция в сейме, в ней 36 парламентариев.