Консерваторы критикуют предложенную Ж. Вайчюнасом методику торговли электричеством

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Оппозиционные литовские консерваторы критикуют представленную министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом методику торговли Балтийских стран электричеством с третьими странами — по их словам, предусмотренная в методике система гарантий происхождения недостаточна для того, чтобы предотвратить попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на общий рынок.

На этой неделе для обсуждения методики консерваторы приглашают на заседание фракции председателя Государственного совета по регулированию энергетики Ингу Жилене.

В связи с намерениями блокировать электроэнергию с БелАЭС больше всего дискуссий вызывает вопрос о том, как предотвратить попадание этой электроэнергии на общий рынок через Россию и Латвию.

Оператор передающей системы Litgrid в пятницу сообщил о достижении договоренности о том, что «у импортированной из России в Латвию электроэнергии должна быть гарантия происхождения, что она выработана не белорусскими производителями».

Однако член парламентского Комитета по экономике, консерватор Дайнюс Крейвис сказал BNS, что Россия сможет злоупотреблять этим положением. По его словам, нужна более строгая система сертификации.

«Там нет сертификатов, там есть справки. Сертификационная система означает, что должна быть определенная система, что сертифицирующие ведомства должны быть в тех странах. Россия выпишет латышам сертификаты, что это российское электричество, но это ничего не значит. Путин в Кремле может выписать все, что хочет», — сказал парламентарий.