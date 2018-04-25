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TOP,Новости,Политика

Консерваторы, либералы и Партия свободы Литвы подписали коалиционное соглашение

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции. 

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Мы готовы сплотиться ради восстановления связей доверия в государстве и между людьми, и заключаем соглашение о коалиционном сотрудничестве и формировании правительства», – говорится в документе.

Партнеры по коалиции обязались поддерживать коалиционное правительство во главе с Ингридой Шимоните. 

«Я благодарен партнерам по коалиции за быстрый, эффективный и конструктивный процесс, у нас было немногим более недели дискуссий, сейчас ждут несколько этапов, дискуссия по позициям, персоналиям и важнейшим задачам, правительственная программа», – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после подписания соглашения.  

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат в премьеры И. Шимоните утверждает, что пока партии договорились лишь по позиции премьер-министра, а  пропорциях в распределении политических постов, а также по кандидатам на эти посты планируется еще вести переговоры.

И. Шимоните также подтвердила, что до первого заседания сейма в пятницу планируется договориться по части кандидатов в будущий кабинет министров, до этого времени должно быть известно, кто будет предложен на руководящие посты в сейме. 

«Как только договоримся (о министрах), сразу же сообщил, сейчас сообщаем, что договорено и зафиксировано подписями, что будет предложена моя кандидатура на пост премьер-министра, никакие иные кандидатуры не согласованы», – ответила И. Шимоните на вопрос о составе будущего кабинета министров.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По ее словам, также нет соглашения о том, на основе каких пропорций будут делиться посты, хотя принципы внесены в договор, предусматривающий больший вес кандидатурам премьера и председателя сейма, а другие должности будут распределяться пропорционально представительству в сейме. 

Лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен подтвердила, что партия добиваться поста главы парламента. Ее фамилия называется среди кандидатов на этот пост. 

«Мы за это высказались, ссылаясь на устоявшуюся политическую традицию, и я полагаю, что у нас есть основания добиваться этого поста, но, все же, все позиции на сегодняшний день на столе переговоров, и я бы не хотела забегать веред событий», – сказала В. Чмилите-Нельсен.

Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте подтвердила, что предложила кандидату в премьеры около десяти возможных кандидатов в министры. 

«Надеемся, что  80–90% предложений, которые мы выдвинули, и на это у нас есть слово партнеров, будут заложены в правительственную программу, важно, кто и как их реализует, и я выдвинула кандидату в премьеры фамилии около десяти кандидатов в министры в различных сферах. Мы не цепляемся ни за одно кресло, мы хотим, чтобы позиции заняли наилучшие кандидаты», – сказала А. Армонайте.

Лидер консерваторов Г. Лансбергис отметил, что «объективно пятница является той датой, когда мы сможем чем-то располагать». 

В подписанном в понедельник  документе правые силы называют свои ценности, важнейшие приоритеты, работы на ближайшее время, порядок подготовки правительственной программы. 

В договоре также названы отдельные вопросы, особенно актуальные для партнеров, по которым нет общего согласия. Среди них – законодательные изменения, позволяющие обеспечить декоммунизацию публичных пространств, узаконение написания личных имен на основной странице документов всеми буквами латинского алфавита, безвозмездное предоставление информации из Реестрового центра журналистам о юридических лицах, ратификацию Стамбульской конвенции, декриминализацию владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, которые «позволят узаконить партнерские отношения нейтральные в вопросе пола», разрешить баллотироваться в сейм с 21 года.  

После подписания этого соглашения начнутся переговоры по правительственной программе и кандидата в министры, а также по позициям в сейме.  

Новое правительство должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. У этой коалиции будет минимум 74 представителя в сейме из 141. 

Правые Литвы подпишут коалиционное соглашение, основные пункты

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