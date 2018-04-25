Консервы: банка с сюрпризом

Лососевый суп на скорую руку

Лосось консервированный — 1 банка, картофель — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., зелень — пучок, чеснок — 2 зубчика, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Картофель очистить, нарезать, залить водой и поставить на огонь. Посолить. Лук мелко нашинковать, морковь нарезать кубиками. Пассеровать лук с морковью на растительном масле 5 минут и добавить к картофелю спустя 20 минут после начала варки. Чеснок мелко порубить, засыпать в суп. Лосось размять вилкой и отправить в кастрюлю вместе с жидкостью, в которой он был. Через 5 минут снять с огня, посыпать суп рубленой зеленью, накрыть крышкой.

Рулет из лаваша с сайрой и брынзой

Сайра консервированная в масле — 1 банка, лаваш армянский — 4 шт., брынза — 400 г, помидоры — 2 шт., петрушка — пучок, укроп — пучок, чеснок — 4 зубчика.

Брынзу размять вилкой, добавить растертый чеснок, сайру (масляный соус слить) и перемешать. Помидоры и зелень мелко нарезать, положить к брынзе. Снова перемешать. Разложить лаваш на столе. Равномерно намазать начинку. Аккуратно завернуть в рулет, поместить в холодильник на 30 минут, а после нарезать и подавать к столу. Вместо брынзы в рулет можно добавить плавленый сырок. Для этого нужно натереть его на терке вместе с чесноком, добавить немного майонеза, помидоры, зелень и сайру.

Чизкейк с консервированными персиками

Персики консервированные — 1 банка, печенье песочное — 350 г, масло сливочное — 150 г, творог рассыпчатый — 500 г, сметана — 900 г, конфеты «Коровка» — 600 г, молоко — 200 мл, желатин — 2 пакетика.

Растопить масло. Печенье измельчить. Смешать масло с печеньем и выложить в форму. Прижать и поставить в холодильник. Для крема растопить конфеты в молоке. Взбить творог со сметаной. Развести один пакетик желатина в небольшом количестве воды. Все смешать. Массу залить в форму с основой. Охладить. Нарезать персики, выложить их сверху. Второй пакетик желатина залить сиропом от персиков (400 мл). Подогреть. Залить персики. Дать застыть.

Тосканский салат

Фасоль консервированная — 1 банка, ветчина — 100 г, помидоры — 2 шт., яйца — 2 шт., лук зеленый — 5 перьев, салат — кочан, шампиньоны — 6 шт., уксус бальзамический, масло оливковое.

Сварить яйца вкрутую. Охладить под холодной водой, очистить от скорлупы и натереть. В большой миске смешать яйца, консервированную фасоль, нарезанную небольшими кубиками ветчину, нарезанные кубиками помидоры, рубленый зеленый лук, разорванные на крупные куски листья салата и измельченные грибы. Сбрызнуть салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом.

Салат из шпротов с овощами

Шпроты — 1 банка, яйца — 4 шт., лук красный — 1 шт., помидоры — 4 шт., маслины — 100 г, перец зеленый — 1 шт., редис — 3 шт., кресс-салат — пучок, грудинка копченая — 100 г, уксус бальзамический, масло оливковое.

Яйца сварить вкрутую. Обдать ледяной водой, очистить от скорлупы и нарезать вместе с помидорами крупными дольками. Редис и перец помыть и нарезать тонкими кружочками. Половину головки репчатого лука нашинковать кольцами. Грудинку нарезать. На тарелку выложить кольца зеленого перца, сверху — редис, помидоры, лук, грудинку, шпроты, дольки яиц, кресс-салат. Украсить маслинами. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат «Мимоза»

Лосось консервированный — 1 банка, яйца — 5 шт., картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., зелень (любая) — пучок, майонез — по вкусу.

Лосось размять вилкой (соус слить). Яйца сварить вкрутую, опустить в ледяную воду, очистить от скорлупы и отдельно натереть белки и желтки. Сварить морковь и картофель и тоже натереть. Половину луковицы нашинковать. Зелень мелко нарезать. На тарелку поставить кулинарное кольцо. На дно выложить слой картофеля, затем размятый лосось, белок, репчатый лук, слой моркови, снова белок, картофель, зелень и тертый желток. Каждый слой салата смазывать майонезом. Убрать кулинарное кольцо и подавать.

Куриные грудки с ананасом и карри

Ананасы консервированные — 1 банка, грудки куриные — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., зелень (любая) — пучок, соус соевый — 3 ч. л., сок лимона — 3 ч. л., масло растительное, карри, соль, перец черный молотый.

Куриные грудки промыть, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить. Посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до полуготовности. Положить нарезанный полукольцами репчатый лук и консервированные ананасы (полбанки). Добавить карри, сбрызнуть лимонным соком, залить соевым соусом и тушить на слабом огне до готовности. Поперчить. Посыпать рубленой зеленью.

Картофель с тушенкой и зеленью

Тушенка — 1 банка, картофель — 8 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, морковь — 1 шт., паста томатная — 1 ст. л., зелень (любая) — пучок, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Лук и чеснок нашинковать. Очищенную морковь натереть. Тушенку переложить на тарелку, удалить застывший жир. Размять мясо. Картофель очистить, нарезать кубиками и отварить. Лук и морковь спассеровать на разогретой сковороде с маслом. Положить томатную пасту, перемешать. Когда закипит — выложить тушенку вместе с жидкостью, которая есть в банке. Тушить еще 3-4 минуты. Переложить смесь в кастрюлю с картошкой. Поперчить, посолить по вкусу, довести до кипения. После закипания накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 5-7 минут. Добавить зелень, чеснок и выключить.