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Конституционный суд Литвы принял первую индивидуальную жалобу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы принял первую индивидуальную конституционную жалобу. 

Появившейся в сентябре возможностью обращаться в КС напрямую воспользовался осужденный на тюремное заключение.

Он утверждает, что предусмотренный в Уголовном кодексе запрет переноса выполнения наказания в виде лишения свободы за особо тяжкие преступления необоснованно ограничивает право суда на индивидуализацию наказания. 

«Заявление соответствует требованиям, установленным в законе о КС, поэтому принято к рассмотрению в Конституционном суде», – говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Однако КС отклонил просьбу осужденного остановить выполнение наказания до тех пор, пока дело не будет рассмотрено.

Данные о заявителе не разглашаются, но из материалов дела видно, что Клайпедский окружной суд осудил его за преступления, связанные с незаконным владением наркотиков и контрабанду. 

Литовский парламент принял закон об индивидуальной конституционной жалобе в марте, он вступил в силу в сентябре. 

По новому порядку, каждый человек обладает правом обратиться в КС по поводу законодательных актов, принятых сеймом, правительством и президентом, если решения, принятые на их основании нарушили конституционные права и свободы этого лица, и это лицо использовало все правовые меры защиты. 

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