Консульства Беларуси закрыли в Ираке

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В городах Багдад и Эрбил в Ираке закрыли консульства Беларуси. Об этом сообщает Iraq Business News.

Решение приняли из-за легкости, с которой иракцам выдавали визы для поездок в Беларусь, и из-за кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

Кроме того, Кабмин Ирака выделит 300 миллионов динаров (чуть более 200 тысяч долларов — ред.) министерству иностранных дел на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы способствовать добровольному возвращению домой граждан Ирака, застрявших в Беларуси, Литве и Польше.