  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах

Подробнее...
default image
Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

Подробнее...
default image
Контрабандисты вырезают части из "стены Трампа" между США и Мексикой

Подробнее...
default image
Axton Commodities не получила разрешение на торговлю электроэнергией из Беларуси

Подробнее...
default image
С 1 января 2020 года в Норвегии разрешается двойное гражданство

Подробнее...
default image
Правоцентристские лидеры из стран Балтии и Северной Европы признали угрозу БелАЭС Литве

Подробнее...
default image
Новые требования для более эффективной диагностики инсульта

Подробнее...
default image
Бельгия самая опасная страна ЕС

Подробнее...
default image
Северные и Балтийские страны сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая

Подробнее...
default image
США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения

Подробнее...
default image
Литовские Black Hawk будут оснащены спецтехникой и системой "свой-чужой"

Подробнее...
default image
В Германии в 2019 году рассчитывают на меньшее количество беженцев

Подробнее...
default image
Г.Ландсбергис заявил, что будет просить о поддержке бойкота Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Будапешт, Прага и Варшава непоколебимы перед угрозами Европейского суда

Подробнее...
default image
Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

Подробнее...
default image
Турция пригрозила направить в Европу террористов

Подробнее...
default image
В Пабраде начинаются учения с участием 4 тыс. военнослужащих

Подробнее...
default image
Улучшат оснащение добровольческих сил

Подробнее...
default image
Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Подробнее...
default image
Священнослужители Литвы призвали верующих стать донорами органов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Контрабандисты вырезают части из «стены Трампа» между США и Мексикой

Видео RT en Español / youtube.com

В течение последних месяцев банды контрабандистов в Мексике смогли прорвать новые участки пограничной стены президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на американских пограничников сообщает The Washington Post.

Контрабандисты используют электронные пилы, чтобы прорезать стальные и бетонные участки стены, создавая достаточно широкие отверстия для контрабанды людей и наркотиков. Такие пилы могут прорезать блокираторы за считанные минуты.

Инженеры сказали газете, что из-за высоты столбов, которые составляют от 18 до 30 футов, легче оттолкнуть сталь, чтобы перейти на другую сторону.

афиша

Трамп сказал, что не слышал сообщений о прорезании пограничной стены, но, добавил он, «вы можете прорваться через что угодно».

«У нас очень мощная стена, но, какой бы мощной она ни была, вы можете прорваться сквозь все, что угодно. Но за нами наблюдает много людей. Резка — это одно, но это легко исправить. Одна из причин, по которой мы сделали это так, как мы это сделали, это очень легко исправить. Вы кладете кусок обратно. Но у нас очень мощная стена. Но вы можете пробить любую стену», — сказал президент журналистам в Белом доме.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 

реклама реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600