Контрабандисты вырезают части из «стены Трампа» между США и Мексикой

В течение последних месяцев банды контрабандистов в Мексике смогли прорвать новые участки пограничной стены президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на американских пограничников сообщает The Washington Post.

Контрабандисты используют электронные пилы, чтобы прорезать стальные и бетонные участки стены, создавая достаточно широкие отверстия для контрабанды людей и наркотиков. Такие пилы могут прорезать блокираторы за считанные минуты.

Инженеры сказали газете, что из-за высоты столбов, которые составляют от 18 до 30 футов, легче оттолкнуть сталь, чтобы перейти на другую сторону.