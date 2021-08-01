Контрабандное «ассорти»

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Таможенная служба Литвы сообщила о том, что с начала этого года на литовско-белорусской границе был предотвращен ввоз контрабандных сигарет на сумму, превышающую 32 миллиона евро.

Всего за полгода сотрудники таможенной службы обнаружили в тайниках рекордное количество — почти 9 миллионов пачек сигарет, которые преступники намеревались перевезти через границу. Сообщается, что большинство из них — это продукция гродненской табачной фабрики. Около 15 проц. найденной контрабанды — сигареты из России, 75 проц. — из Беларуси. Кроме того, как отмечают белорусские издания, стоимость сигарет на черном рынке значительно выросла. Если еще совсем недавно одна пачка белорусских сигарет стоила около 1,7 евро, то уже сейчас почти 2 евро. А в магазинах — 3,7 евро.

Как сообщает Криминальная служба литовской таможни, контрабанду находили и в упаковках с луком, и в пакетах с селедкой, в мешках с углем, в строительных блоках. Не говоря уже о традиционных тайниках в древесине.

На минувшей неделе таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет на дорожном посту в Мядининкай. Был проверен кондитерский груз, следующий транзитом через Литву из Москвы в Калининградскую область. Груз перевозил гражданин России на грузовике Renault. В декларации значились 1152 коробки вафельных тортов, однако таможенники посчитали способ перевозки странным, поскольку в летнюю жару изделия перевозили без серьезной изоляции, не в холодильнике, а просто в тентованном полуприцепе. Груз проверили с помощью системы рентгеновского контроля. Когда первые коробки были разобраны, выяснилось, что вместо тортов в них спрятаны белорусские сигареты. По предварительным данным, было обнаружено 414 тысяч коробок, стоимость груза с учетом налогов составляет 1,45 миллиона евро. Водителя задержали на два дня, а затем отпустили с внесением залога наличными и изъятием документов. Ведется досудебное расследование.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ