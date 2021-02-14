Контрабандные сигареты едут, плывут, летят

Временный руководитель литовского Департамента таможни Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро в основном из Беларуси, следует предпринять и политические шаги.
«Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные. – BNS) отношения, но есть международная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне», – сказал в среду Й. Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране. Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси. «Это рекордно много. По сути, эта была крупная контрабанда», – отметил Й. Мишкинис.
В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-м – 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%.
Между тем криминальная служба таможни 1 февраля в Вильнюсе, на Эйшишкском шоссе, проверила территорию автосвалки и обнаружила склад контрабандных сигарет. По данным криминальной службы таможни, криминалисты приехали в указанное место, получив информацию о возможных нарушениях. Подозрения подтвердились – в гараже, где предоставлялись услуги по ремонту автомобилей, находящемся на территории свалки, обнаружили 14 000 пачек контрабандных сигарет NZ Gold на сумму 49 000 евро со всеми налогами. Задержаны двое вильнюсцев, которые грузили контрабанду в автомобиль. По сведениям полиции, и хозяин гаража, и клиент, приехавший на внедорожнике BMW, официально нигде не работают. Начато расследование, мужчины задержаны на месяц.