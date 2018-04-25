Контрабандные схемы

Фото литовской таможни

Сотрудники Криминально-таможенной службы Литвы раскрыли схему провоза контрабандных сигарет, в которой участвовали таможенники, сообщает пресс-служба ведомства. На литовско-белорусской границе и на границе с Польшей на прошлой неделе задержали три грузовика, в которых контрабандой пытались перевезти около 1500 ящиков сигарет.

Подозревается, что злоумышленники участвовали в хитроумной схеме, где грузовики с контрабандой въезжали в Литву без контроля. При этом менялись регистрационные номера и документы на транспортные средства.

В результате Криминально-таможенная служба задержала водителей всех трех автомобилей, а также четверых таможенников дорожного поста Райгардас. Ведется досудебное расследование.

Между тем продолжается задержание контрабандных грузов, причем, как всегда, поражают выдумки контрабандистов. Так, 20 сентября таможенники Каунасской территориальной таможни останавливали автомобили, следовавшие через Калварийский КПП в Польшу. Около 16 ч. таможенники остановили тягач MB – они заметили, что перевозчик не заплатил за дорогу. Водитель, гражданин Литвы, сказал, что везет 15 тонн пластиковых труб, однако таможенники решили проверить груз и обнаружили ящики с сигаретами. Выяснилось, что груз был только имитацией для того, чтобы скрыть контрабанду – 1400 коробок (700 000 пачек) белорусских сигарет Minsk Capital. Стоимость задержанного груза (с налогами) – больше 2,5 млн. евро. Начато расследование. Водителя допросили и назначили ему меру пресечения — постоянный контроль (на ногу надели браслет).

Информация «ЛК», BNS