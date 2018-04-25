Контроль и либерализация рынка финансовых услуг

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В связи со скандалами с отмыванием денег в Балтийских странах финансово-кредитные учреждения, входящие в Ассоциацию банков Литвы (АБЛ), создали единый стандарт проверки клиентов, сообщает BNS. Его целью является унификация превентивных процессов участников рынка для ясности и простоты финансовых услуг, которыми пользуется население.

Стандарт проверки клиентов

Документ создан при сотрудничестве со Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), Банком Литвы (БЛ) и специалистами в сфере права, сообщила АБЛ.

Стандарт направлен на основную сферу превенции отмывания денег и финансирования терроризма – установление личности клиента. Как утверждает глава Комитета по вопросам соответствия АБЛ Витаутас Данта, это позволит повысить прозрачность и репутацию сектора, предоставив международным партнерам возможность оценить меры, применяемые действующими в Литве финансовыми учреждениями.

«Сформирован стандарт – единое обязательство членов АБЛ руководствоваться в своей деятельности лучшей практикой в этой сфере, которая окажет долговременное влияние на рынок. Очень важно, чтобы, обладая ясными и понятными всем правилами, мы могли бы обеспечить слаженный и быстрый процесс – превенция отмывания денег очень важна, однако такие процедуры не должны превратиться в препятствие для нормального общения банка и клиента», – отметил В. Данта.

У действующих в Литве банков около 3 млн клиентов – физических и юридических лиц, у которых есть счета в финансовых учреждениях, и они пользуются другими услугами. Руководствуясь правовыми актами, финансовые учреждения обязаны собирать данные о своих клиентах и проверять их актуальность.

В стандарте указано, какие действия финансовое учреждение обязано выполнять при установлении личности клиента, как собирать и обновлять информацию. Также изложены правовые основания процедур и возможные технологические решения, например, удаленное подтверждение личности.

Счета предприятий: не только в банках

Чтобы облегчить перевод компаний из Беларуси в Литву, обсуждается возможность открывать счета не только в банках, но и в электронных платежных системах, сообщил вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис. Он считает, что для этого нужны поправки к законодательству, сообщает BNS. Согласно действующим законам, открывать счета для учреждения предприятия можно только в банках, имеющих банковские лицензии. «Мы действительно сейчас интенсивно анализируем, так как законы ЕС действуют и оказывают влияние на наши правовые акты, необходимо ли при учреждении предприятия иметь счет именно в банке или достаточно счета в электронной платежной системе. Такая поправка, если мы сможем ее сделать, позволила бы расширить конкуренцию на рынке», — сказал BNS вице-министр.

«Электронные платежные системы в некоторых случаях более гибкие, хотя требования к ним предъявляются те же и все правовые нормы они соблюдают другими способами. Если нужно проверить информацию о будущем клиенте, проверяют такими способами, которые не используются банками», — добавил он.

По мнению Ассоциации предприятий информационных и телекоммуникационных технологий Литвы Infobalt, современные нормы необоснованно ограничивают развитие предприятий fintech-сектора, что снижает конкурентоспособность Литвы. Вице-президент электронной платежной системы Paysera Марюс Парещюс отметил, что из-за ориентации на местных клиентов и затрат на проверку банки осторожно относятся к открытию в Литве счетов иностранцами. Поэтому иностранные компании обращаются к электронным платежным системам, где все процедуры можно провести дистанционно.

По данным государственного агентства «Инвестируй и Литве» (Investuok Lietuvoje), возможностью перемещения своего бизнеса интересуется около полусотни компаний информационных технологий из Беларуси, однако сделать они этого не могут из-за юридических препятствий.

Информация «ЛК», BNS