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Контроль над разведкой

Фото BFL/Karolis Kavolėlis

Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы (КНБО) планирует вернуться к идее учреждения института контролера над разведкой. 

Этот вопрос члены комитета внесли в план направлений деятельности КНБО. 

«Мы планируем, что в межсессионный период оценим все выдвинутые до сих пор законодательные инициативы – и те, что пришли из правительства, и те, что в Сейме прошлого созыва предлагала оппозиция, и, возможно, новые идеи», – сказал BNS новый глава КНБО Лауринас Кащюнас. 

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По его словам, комитет мог бы подготовить и согласовать концепцию института омбудсмена по разведке, а конкретные поправки к закону подготовило бы новое правительство. 

«Концепцию создал бы КНБО, а уже в вопросе подготовки проектов законов комитет мог бы обратиться в правительство, чтобы это было сделано», – добавил он.

Глава комитета назвал это одной из первостепенных задач КНБО. 

Предложение создать в Литве институт контролера над разведкой возродилась, когда в конце прошлого года в Сейм поступил пакет поправок, расширяющих полномочия разведки, выдвинутый президентом Гитанасом Науседой.

В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.

Согласно законопроекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

За неявку может быть применена административная ответственность.

Критики считают, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому создают предпосылки для злоупотреблений, а также призывают ужесточить надзор за разведывательными службами в случае расширения их полномочий.

Бывшие тогда в оппозиции консерваторы зарегистрировали поправки об учреждении института омбудсмена и обещали поддержать президентский пакет только в том случае, если одновременно с ним будут рассматриваться и их предложения.

Невзирая на это, в мае  правящие тогда «аграрии», социал-трудовики и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей отклонили эту инициативу оппозиции. 

Затем правительство Литвы предложило предоставить парламентскому контролеру больше полномочий по надзору за действиями разведывательных служб, однако не создавать отдельное учреждение омбудсмена. 

Правительство предложило дополнить закон положением о том, что парламентский контролер «рассматривает жалобы на действия сотрудников разведки, нарушающие права человека и свободы при осуществлении разведки или контрразведки».

Информация «ЛК», BNS 

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