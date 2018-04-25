Контроль пассажиров

Помимо этого о ведущейся видеозаписи пассажиров будет информировать и наклейка на униформе контролеров. Такая мера была введена в связи с тем, что во время процедуры проверки пассажиров возникает очень немало спорных ситуаций, поэтому видеозапись в этом случае поможет быстрее установить, кто был прав, а кто виноват.

Помимо этого хочу напомнить, что пассажиры, пользующиеся услугами общественного транспорта, обязаны попросить у водителя билет, который в данном случае является документом пассажира.

Сохранять билет необходимо до конца поездки, чтобы в случае проверки можно было его предоставить контролерам. Билет необходим еще и по той простой причине, что в случае ДТП у пассажиров будет доказательство для страховой компании о том, что они в тот момент находились в автобусе.

Пассажиры, покупающие билет со скидкой, должны иметь при себе документы, подтверждающие, что они имеют право на эту скидку. Без этого документа грозит штраф от 10 до 14 евро.

В свою очередь проезд без билета карается штрафом в размере от 16 до 30 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt