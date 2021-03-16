Контроль передвижения будет осуществляться на основных дорогах, можно будет ехать в объезд

Со вторника, когда ограничения движения будут действовать в 16-ти самоуправлениях Литвы, полиция намерена применять меры контроля, сходные с теми, что действуют сейчас, транзитом можно будет следовать и по объездным дорогам, не пересекая города, информировали BNS представители министерства и полиции.
«Стационарных постоянных постов 24/7 не будет, но в самоуправлениях будет ужесточен контроль, эти посты могут появиться в любое время, в любом месте», — сказал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Те, кто собрался в дорогу, должны сами проверить, в какие самоуправления ехать нельзя. Пока не ясно, появятся ли возле них предупреждения — об этом, по словам представителя полиции, должны позаботиться сами самоуправления.
Во время транзитных поездок через одно из самоуправления с ограничениями будут применяться критерий разумности — будет разрешено ехать по объездной дороге, не пересекая населенные пункты.
Как сообщает МВД, в самоуправлениях, в которых будут послабления контроля передвижения, не будут проверять, не приехали ли в них жители «черных» самоуправлений.
«Контроль передвижения будет действовать на выездах и въездах в те самоуправления, в которых ограничения передвижения сохраняются», — говорится в присланном BNS комментарии.
С подельника и до конца месяца ограничения на передвижение продлены в 16-ти самоуправлениях, среди них – в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Клайпеде, Неринге.
Ограничения решением кабмина продлены до 1 апреля между Биржайским Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Панявежисом и Панявежским райном, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.
Здесь и далее остается действовать запрет на выезд из них за исключением особых случаев, а также есть возможность передвигаться между кольцевыми самоуправлениями.
Министерство здравоохранения предложило продлить ограничения в тех самоуправлениях, где за последние 14 дней количество новых случаев на 100 тыс. жителей составляет 200 и более.