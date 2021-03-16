Контроль передвижения будет осуществляться на основных дорогах, можно будет ехать в объезд

Как сообщает МВД, в самоуправлениях, в которых будут послабления контроля передвижения, не будут проверять, не приехали ли в них жители «черных» самоуправлений.

«Контроль передвижения будет действовать на выездах и въездах в те самоуправления, в которых ограничения передвижения сохраняются», — говорится в присланном BNS комментарии.

С подельника и до конца месяца ограничения на передвижение продлены в 16-ти самоуправлениях, среди них – в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Клайпеде, Неринге.

Ограничения решением кабмина продлены до 1 апреля между Биржайским Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Панявежисом и Панявежским райном, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

Здесь и далее остается действовать запрет на выезд из них за исключением особых случаев, а также есть возможность передвигаться между кольцевыми самоуправлениями.

Министерство здравоохранения предложило продлить ограничения в тех самоуправлениях, где за последние 14 дней количество новых случаев на 100 тыс. жителей составляет 200 и более.