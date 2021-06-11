Контроль за энергетикой

Юридические действия

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, решение белорусского регулятора по атомной безопасности выдать лицензию на коммерческую деятельность БелАЭС напрямую влияет на выполнение договора БРЭЛЛ, поэтому Литва предпринимает правовые действия, с тем чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала на рынок страны, как предусматривает так называемый «антиостровецкий» закон.

«Мы информировали страны договора, что начали правовые действия для перенятия контроля над пропускной способностью всех перемычек ЛЭП с Беларусью», — сказал для пресс-релиза Р. Масюлис.

Комментируя заявление Литвы по поводу ЛЭП, в Минэнерго Беларуси отметили, что его следует рассматривать как образную формулировку, поскольку взять все ЛЭП «в одни руки» технически невозможно.

В соответствии с «антиостровецким» законом, после того, как 3 ноября прошлого года БелАЭС начала деятельность и передала первую электроэнергию в передающую сеть, компания Litgrid прекратила импорт электроэнергии из Беларуси, установив нулевую пропускную способность для коммерческого потока.

С того времени торговля между Беларусью и Литвой не ведется, однако, несмотря на это, как утверждает Litgrid, электроэнергия из Беларуси попадает в Литву через Латвию, которая импортирует эту электроэнергию как российскую. В законе также установлено, что Litgrid не предоставляет Беларуси услугу аварийного резерва мощности.

По данным Litgrid, за период с января до 24 мая в Литве было куплено электроэнергии с БелАЭС на 16 млн евро. Большая часть, по словам Д. Крейвиса, была куплена в период до 24 марта, когда электроэнергия из Беларуси экспортировалась полным ходом.

Д. Крейвис говорил, что утвержденная в одностороннем порядке Таллином и Ригой трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС и из-за этого повышаются цены на электроэнергию в Литве.

Споры из-за методики

Глава компании-оператора системы ЛЭП в Литве Litgrid Р. Масюлис отметил, что принятый в Литве так называемый «антиостровецкий» закон по-прежнему нарушается, однако Рига и Таллин не реагируют на просьбы Вильнюса.

«Нарушение закона продолжается, и «фиговый листок», то есть письмо, которое латыши получили от Российской торговой палаты с заверением, что это не белорусская электроэнергия, не может прикрывать эту ситуацию длительное время», – сказал в интервью BNS Р. Масюлис.

Он отметил, что обращение к латвийскому оператору AST пока не дало никаких ощутимых результатов, в свою очередь оператор биржи электроэнергии Nord Pool проводит расследование.

«От латышей мы получили ответ, который еще раз доказывает, что эстонская Elering очень активно в этом участвует, ответ был общий – AST и Elering, хотя мы обращались к AST. Ничего нового в этом ответе мы не увидели, это просто отписка. Поэтому мы и далее будем с ними общаться, конечно, остаются в силе и все правовые возможности, вытекающие из этого», – сказал Р. Масюлис.

«Nord Pool проводит расследование, за месяц они должны его завершить, тогда и посмотрим, какими будут их выводы», – добавил он.

Р. Масюлис повторил, что Латвия выдает неадекватные пропускные возможности для торговли – на ее линию с Россией приходятся 323 мегаватта, а на торговлю выдаются 970 мегаватт.

«Если бы Латвия выдавала такие же мощности, какие есть у них, то не осталось бы оснований для наших претензий, но они дают значительно большую пропускную способность. И поскольку они каждый раз дают пропускные способности не через свое сечение, а через литовское, то знают, что искусственно будет забито литовско-латвийское сечение», – сказал Р. Масюлис.

По его словам, таким образом, искусственно блокируется возможность попадания в Литву более дешевых потоков электроэнергии, образуется заметная разница в цене на электроэнергию в Литве и в Латвии.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.

Информация «ЛК», BNS