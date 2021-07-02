Контроль за лифтами

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В связи с жаркой погодой особое внимание уделяется состоянию лифтов в многоквартирных домах. Беспокойство вызывают и лифты, механизмы которых установлены под раскаленными крышами. Как разъясняют специалисты, для механизмов лифтов допустимая температура в шахте от +5 до +40 градусов. Если она выше или ниже, включается теплодатчик. Он отключает лифт, и тот не работает, пока температура не станет допустимой.

Чаще всего такая ситуация возникает в лифтах со стеклянной шахтой, в которой в жару температура поднимается до 50-60 градусов. Между тем в многоквартирных домах старой постройки такое случается реже – благодаря железобетонным конструкциям температура в шахте поднимается медленно, а за ночь снижается.