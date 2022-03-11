Контроль за уборкой придомовых территорий

Минувшей зимой от жителей Вильнюса поступило в мэрию немало претензий по поводу качества уборки улиц, тротуаров, дворов. Некоторые горожане и гости столицы по халатности нерадивых коммунальщиков получили травмы, ушибы, переломы. Городские больницы жаловались на потоки травмированных пациентов.
После схода снега специалисты Вильнюсского городского самоуправления по надзору за территориями и работники сянюний продолжают проверять, содержатся ли в надлежащем состоянии городские территории, дворы, тротуары. С начала года были получены сотни сообщений о плохом содержании территорий. Только в январе компаниям, осуществляющим присмотр за территориями, назначены штрафы в размере 224,5 тыс. евро.
К трем компаниям, работающим в столице с января, присоединились еще три. В настоящее время в Вильнюсе присмотр за территориями осуществляют компании Stebulė, VSA Vilnius, Mano Aplinka, Ecoservice, Ekonovus и Šilėja.
Жители Вильнюса могут проверить, кому из этих компаний принадлежат те или иные районы города, на обновленной интерактивной карте города, размещенной на сайте Вильнюсского городского самоуправления.
В январе, когда тротуары и дворы Вильнюса были занесены снегом и из-за перепадов температур уборка территорий была некачественной, в некоторых местах пешеходные дорожки были не убраны должным образом, не посыпались песком.
«Нынешняя зима была сложной для уборки территорий, так как температура часто менялась с плюсовой на минусовую и наоборот. Такие погодные условия особенно опасны из-за образования наледи. Компаниям, осуществляющим уборку города, пришлось оперативно реагировать и предвидеть потенциальные опасности. К сожалению, не все компании справились, о чем свидетельствуют суммы наложенных штрафов. Мы регулярно общаемся с компаниями, напоминая о стандартах уборки в столице. Если ситуация не меняется, принимаем соответствующие решения о дальнейшем сотрудничестве», — отметил начальник отдела по надзору за территориями и охране окружающей среды Вильнюсского городского самоуправления Гинтаутас Руновичюс.
Площадь велосипедных дорожек, тротуаров и других твердых покрытий, за которыми зимой присматривает Вильнюсское городское самоуправление, составляет более 4 млн кв. метров. Предприятия, ответственные за уборку, должны своевременно приводить в порядок эти территории, а также оперативно очищать доступ к мусорным контейнерам во дворах.
Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что, если вы длительное время замечаете в городе неубранные тротуары, дворы или скверы, необходимо прежде всего сообщить об этом в сянюнию.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ