Контроль за уборкой придомовых территорий

Жители Вильнюса могут проверить, кому из этих компаний принадлежат те или иные районы города, на обновленной интерактивной карте города, размещенной на сайте Вильнюсского городского самоуправления.

В январе, когда тротуары и дворы Вильнюса были занесены снегом и из-за перепадов температур уборка территорий была некачественной, в некоторых местах пешеходные дорожки были не убраны должным образом, не посыпались песком.

«Нынешняя зима была сложной для уборки территорий, так как температура часто менялась с плюсовой на минусовую и наоборот. Такие погодные условия особенно опасны из-за образования наледи. Компаниям, осуществляющим уборку города, пришлось оперативно реагировать и предвидеть потенциальные опасности. К сожалению, не все компании справились, о чем свидетельствуют суммы наложенных штрафов. Мы регулярно общаемся с компаниями, напоминая о стандартах уборки в столице. Если ситуация не меняется, принимаем соответствующие решения о дальнейшем сотрудничестве», — отметил начальник отдела по надзору за территориями и охране окружающей среды Вильнюсского городского самоуправления Гинтаутас Руновичюс.

Площадь велосипедных дорожек, тротуаров и других твердых покрытий, за которыми зимой присматривает Вильнюсское городское самоуправление, составляет более 4 млн кв. метров. Предприятия, ответственные за уборку, должны своевременно приводить в порядок эти территории, а также оперативно очищать доступ к мусорным контейнерам во дворах.

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что, если вы длительное время замечаете в городе неубранные тротуары, дворы или скверы, необходимо прежде всего сообщить об этом в сянюнию.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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