Контролируемая Г. Жемялисом компания FL Technics покупает итальянское предприятие

У Flash Line Maintenance S.r.l. сеть из 10-и линейных станций в аэропортах Германии, Франции, Италии и Испании. Среди клиентов итальянской компании – авиакомпании Air Dolomiti, ASL Airlines, British Airways CityFlyer, EasyJet, Volotea и Wizzair.

У FL Technics есть представительства в Литве, Великобритании, Индонезии, Таиланде и Китае.

Ранее группа авиационных услуг Avia Solutions Group приобрела предприятие Aviator, которое предоставляет авиауслуги в Северных странах.

Договор о приобретении предприятия у инвестиционного фонда Accent Equity 2008 L.P. подписан в понедельник, подтвердила BNS Avia Solutions Group. Стоимость сделки не раскрывается.

Глава правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис сказал, что эта сделка расширит сеть станций наземного обслуживания.

«Эта сделка увеличивает масштаб и стоимость бизнеса наземного обслуживания самолетов Avia Solutions Group, состоящий сейчас из Aviator и Baltic Ground Services», – сказал Г. Жемялис для присланного BNS комментария.

Созданное в 2010 году предприятие Aviator работает в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Великобритании. Его оборот в прошлом году составил около 150 млн евро, на предприятии занято более 2200 человек.

Avia Solutions Group в конце прошлого года заимствовала на международных рынках 300 млн долларов под 7,9% годовых. Это была первая международная эмиссия облигаций группы.

Консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group в 2018 году составила 14,05 млн евро – почти вдвое больше, чем в 2017 году, выручка группы возросла на 25% до 420 млн евро.

У предприятия 67 офисов и производственных цехов во всем мире, в группе работает более 5 тыс. человек.