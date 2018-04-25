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TOP,Бизнес,Новости

Контролируемая Г. Жемялисом компания FL Technics покупает итальянское предприятие

Фото pixabay.com

 Контролируемая предпринимателем Гедиминасом Жемялисом предприятие по ремонту и надзору  самолётов FL Technics приобрела итальянское предприятие Flash Line Maintenance, которое предоставляет услуги технадзора самолётов в регионе Средиземного моря.

Вновь приобретенное предприятие позволит FL Technics увеличить объемы деятельности посредством расширения сети оперативно-технического надзора – теперь она будет составлять более 20 линейных станций по всей Европе, сообщила в среду компания.

Сумма сделки не раскрывается.

«Эта новая инвестиция, находящаяся в нашем управлении сеть линейных станций и приобретённая ранее сеть Storm Aviation открывает перед клиентами прекрасные перспективы для укрепления партнерства на всём этом материке», – сказал для присланного BNS комментария гендиректор FL Technics Жильвинас Лапинскас.

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У Flash Line Maintenance S.r.l. сеть из 10-и линейных станций в аэропортах Германии, Франции, Италии и Испании. Среди клиентов итальянской компании – авиакомпании Air Dolomiti, ASL Airlines, British Airways CityFlyer, EasyJet, Volotea и Wizzair.

У FL Technics есть представительства в Литве, Великобритании, Индонезии, Таиланде и Китае.

Ранее группа авиационных услуг Avia Solutions Group приобрела предприятие Aviator, которое предоставляет авиауслуги в Северных странах.

Договор о приобретении предприятия у инвестиционного фонда Accent Equity 2008 L.P. подписан в понедельник, подтвердила  BNS Avia Solutions Group. Стоимость сделки не раскрывается.

Глава правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис сказал, что эта сделка расширит сеть станций наземного обслуживания.

«Эта сделка увеличивает масштаб и стоимость бизнеса наземного обслуживания самолетов Avia Solutions Group, состоящий сейчас из Aviator и Baltic Ground Services», – сказал Г. Жемялис для присланного BNS комментария.

Созданное в 2010 году предприятие Aviator работает в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Великобритании. Его оборот в прошлом году составил около 150 млн евро, на предприятии занято более 2200 человек.  

Avia Solutions Group в конце прошлого года заимствовала на международных рынках 300 млн долларов под 7,9% годовых. Это была первая международная эмиссия облигаций группы.

Консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group в 2018 году составила 14,05 млн евро – почти вдвое больше, чем в 2017 году, выручка группы возросла на 25% до 420 млн евро.

У предприятия 67 офисов и производственных цехов во всем мире, в группе работает более 5 тыс. человек.

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