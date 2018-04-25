Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

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Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.

«Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», — сказал Коуделка в парламенте. По словам главы BIS, эта сеть «была создана людьми, связанными с ФСБ, и финансируемыми из России и российского посольства», пишет iDNES.cz.

Михаил Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако руководитель BIS не стал называть эти страны, передает «Интерфакс».

Информацию о расследовании подтвердил и начальник полицейского управления по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанек. Это подразделение тоже участвует в расследовании.

В российском посольстве опровергли свою причастность к работе шпионской сети.

В декабре 2018 года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Пресса также пишет, что в начале 2018 года была выявлена группа российских шпионов, которые приобрели чешское гражданство и должны были действовать в Праге под прикрытием двух фирм. Предполагалось, что они будут продавать компьютерное оборудование и программное обеспечение, а одновременно осуществлять хакерские атаки.

Чешские аналитики заявили, что цель России — подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

Выступая в парламенте, Михаил Коуделка назвал правильным решение выслать из Чехии трех российских дипломатов после химатаки в Солсбери в марте 2018 года. По его данным, все трое являлись офицерами российской разведки.

Наряду с Россией наибольшую опасность для Чехии несет Китай. Однако он избрал другую тактику. Если Москва ведет шпионаж под прикрытием дипломатической деятельности, то Пекин приглашает к себе иностранных ученых, политиков и других деятелей, чтобы завербовать их и получить нужную информацию, говорит Коуделка.