Конвенцию МОТ о наихудших формах детского труда ратифицировали 187 стран

Впервые в истории МОТ одна из международных трудовых конвенций ратифицирована всеми государствами-членами Организации.

С того момента как Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182) была ратифицирована Королевством Тонга, ее всеобщая ратификация стала реальностью.

4 августа 2020 года посол Королевства Тонга Титилупе Фанетупоувава’у Туивакано (Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano) официально вручил ратификационную грамоту Генеральному директору МОТ Гаю Райдеру.

Эта Конвенция была принята 21 год назад Международной конференцией труда, и ни один из аналогичных документов в истории МОТ не ратифицировался столь быстро.

«Всеобщая ратификация Конвенции № 182 стала первой в истории. Это событие означает, что отныне у всех детей имеется правовая защита от наихудших форм детского труда, — заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Тем самым мировое сообщество подтверждает, что в нашем обществе нет места наихудшим формам детского труда – таким, как рабство, сексуальная эксплуатация, использование детей в вооруженных конфликтах, в противоправной деятельности или на опасных видах работ, наносящих вред их здоровью, моральному и психологическому состоянию».

Ратификацию конвенции высоко оценила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу (Sharan Burrow).

«Всеобщая ратификация Конвенции № 182 – эффективное и своевременное напоминание о важности принятых МОТ норм и необходимости многостороннего подхода к решению общемировых проблем, — сказала она. – Детский труд – серьезное нарушение основополагающих прав человека. На трехсторонних участниках МОТ и международном сообществе в целом лежит обязанность обеспечить, чтобы эта конвенция была выполнена в полном объеме, в том числе за счет соблюдения принципа должной осмотрительности в глобальных производственно-сбытовых цепочках».

«Всеобщая ратификация Конвенции о наихудших формах детского труда – исторический момент, — подчеркнул генеральный секретарь Международной организации работодателей (МОР) Роберто Суарес Сантос (Roberto Suarez Santos). – За воплощение в жизнь этой конвенции МОР и входящие в ее состав организации выступали все прошедшие годы. Сегодня предпринимательское сообщество понимает, что вести дела необходимо с уважением к правам детей, и следует этому принципу. Он приобретает особую значимость в условиях пандемии Covid-19. Мы не можем допустить, чтобы в борьбе против наихудших форм детского труда произошел откат. Общими усилиями мы должны добиваться полного искоренения детского труда во всех его формах».

Всеобщая ратификация Конвенции № 182 – еще один шаг к исполнению пожелания, высказанного лауреатом Нобелевской премии мира Кайлашем Сатьяртхи (Kailash Satyarthi), заявившего однажды: «Моя мечта – увидеть мир, где все дети в безопасности и их детству ничто не угрожает… Я мечтаю о мире, где каждому ребенку будет обеспечено право быть ребенком».

По оценкам МОТ, в мире насчитывается 152 миллиона детей, вовлеченных в детский труд. 73 миллиона из них занято на опасных видах работ. 70 процентов всего объема детского труда приходится на сельское хозяйство, и чаще всего дети занимаются им из-за того, что их родители бедны и не могут найти достойной работы.

Конвенция № 182 призывает к запрещению и искоренению наихудших форм детского труда, включая рабство, принудительный труд и торговлю детьми. Она запрещает использование детей в вооруженных конфликтах, для производства порнографической продукции, для занятия проституцией, противоправной деятельностью, в частности производством и продажей наркотиков, и опасными видами работ.

Эта конвенция входит в число восьми основополагающих конвенций МОТ. Они касаются искоренения детского и принудительного труда, дискриминации в сфере труда, права на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. Эти же принципы зафиксированы в принятой в 1998 году Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

С момента своего основания в 1919 году МОТ рассматривала детский труд как одну из основных проблем. Первый директор Организации Альбер Тома (Albert Thomas) назвал детский труд «эксплуатацией детства, хуже которой для любого человека ничего быть не может. Защита детей – это то, с чего начинается любая серьезная работа в области социального законодательства».

В числе самых масштабных программ сотрудничества в области развития, реализуемых МОТ, — Международная программа по упразднению детского труда (ИПЕК+), в рамках которой необходимое содействие оказано более чем 100 странам на всех континентах.

Масштабы распространения детского труда, в том числе в наихудших формах, сократились с 2000 по 2016 годы почти на 40 процентов. В этот же период возросло количество стран, ратифицировавших Конвенцию № 182 и Конвенцию № 138 (о минимальном возрасте для приема на работу), а многие государства приняли действенные законы и политические меры в этой области.

Вместе с тем в последние годы прогресс замедлился. Это касается, в частности, младшей возрастной группы (5-11 лет), а также ряда регионов. В условиях пандемии Covid-19 существует реальная угроза того, что все достигнутое за предыдущие годы окажется перечеркнутым и впервые за 20 лет объем детского труда вырастет. Чтобы не допустить этого, необходимо предпринять надлежащие шаги.

«Искоренение детского труда к 2025 году» предусмотрено задачей 8.7 в рамках провозглашенных ООН в 2015 году Целей в области устойчивого развития, принятых всеми государствами – членами ООН в 2015 году . Альянс 8.7 – глобальное партнерство, секретариат которого находится в МОТ, — объединяет более 250 партнеров и 21 страну, которые ставят целью координировать, внедрять инновационные подходы и ускорить прогресс на пути к прекращению детского труда, принудительного труда, торговли людьми и современного рабства. Всеобщая ратификация Конвенции № 182 – свидетельство твердого намерения всех государств-членов МОТ обеспечить, чтобы повсюду в мире каждый ребенок был огражден от детского труда в его наихудших формах.

Это знаменательное событие произошло за несколько месяцев до наступления 2021 года, объявленного ООН Международным годом борьбы с детским трудом. Его цель – привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме и содействовать ускорению прогресса в ее решении. Работу над претворением в жизнь этих задач возглавит МОТ вместе со своими партнерами.

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