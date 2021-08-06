Копим на старость: почему пенсии отстают от зарплат?

Сравнивая показатель нашей страны с показателями других 49 стран, упомянутых в статистике, Литва опережает только Южную Африку, Великобританию и Мексику. Существенное отставание иллюстрируется средними показателями коэффициента замещения дохода для всех стран ОЭСР (58,6%) и Европейского союза (63,5%).

Лишь часть населения Европы и мира получает достойную пенсию

С другой стороны, нет необходимости сравнивать чрезвычайно высокие средние значения коэффициента замещения дохода. Хотя коэффициенты замещения дохода в Индии и Турции близки к 95 процентам (94,8% и 93,8% соответственно), следует отметить, что пенсионные системы в этих странах имеют существенные недостатки.

«Статистика показывает, что в Индии и Турции пенсии практически равны предпенсионным зарплатам. Однако турецкая система социального обеспечения имеет большой и постоянно растущий дефицит, в то время как в Индии пенсии получает лишь небольшая часть людей. По этим причинам мы не можем сделать вывод, что пенсионная система, действующая в этих странах, превосходит систему, действующую в Литве, где на начало 2021 года проживало более миллиона получателей пенсий по старости. Чтобы правильно оценить ситуацию в Литве, нужно сравнить ее со странами, в которых действует многоуровневая накопительная пенсионная система», — обращает внимание Л. Начайене.

Балтийские пенсионные системы похожи, но результаты разные

Во всех трех странах Балтии действуют похожие трехуровневые пенсионные системы с одинаковыми базовыми принципами. Балтийские страны объединяет очень похожий пенсионный возраст — от 63 до 65 лет и постепенное повышение пенсионного возраста, что напрямую связано с увеличением продолжительности жизни. Однако эти сходства сопровождаются различиями, которые создают неравные условия жизни пенсионерам. По данным ОЭСР, коэффициент замещения доходов в соседних странах более чем на 20% превышает показатель Литвы — в Латвии коэффициент замещения дохода составляет 54,3 процента, в Эстонии — 53,1 процента.

«В Балтийских странах все работники и те, кто платит взносы социального страхования, участвуют в первом уровне пенсионных накоплений: в Литве и Эстонии сумма социального страхования и количество отработанных лет конвертируются в баллы, которые по достижении пенсионного возраста пересчитываются в денежный эквивалент. В Латвии существует условная схема с установленными взносами, поэтому все взносы на социальное обеспечение суммируются. Еще больше различий проявляется во второй ступени пенсионных накоплений. В отличие от Литвы, в Латвии накопление пенсии второй ступени за редким исключением является обязательным для большинства работающих», — говорит специалист по пенсиям.

Эксперт Luminor раскрывает еще одно существенное отличие — проценты накопления. В Литве сумма, накопленная на втором этапе, состоит из 3%, вычитаемых из заработной платы работника, и 1,5%, добавляемых государством от средней заработной платы по стране. В настоящее время еще даже не достигнуто максимума. До реформы этого года в Эстонии эта сумма составляла 2% от суммы заработной платы и 4% соответствующей заработной платы, на которые государство уменьшало уплаченные взносы на социальное страхование и перечисляло их на пенсионный счет. В Латвии на накопление второй ступени переводятся 6% от получаемой зарплаты.

«Тот факт, что Латвия и Эстония почти вдвое лучше Литвы с точки зрения коэффициента замещения дохода, объясняется различиями в деталях, таких, как обязательное накопление во второй ступени для работающих и более высокий процент накопления. Очевидно, что чем больше население накапливает, тем на большую пенсию оно может рассчитывать в старости», — отмечает Л. Начайене.

Позаботиться о пенсии нужно сегодня

Эксперт Luminor отмечает, что сегодня в Литве мужчины, достигнув 65 лет, в среднем живут еще 14,5 года, а женщины — 19,7 года. Это означает, что на пенсии проведем много времени. С другой стороны, из-за стремительного старения общества и сокращения количества людей трудоспособного возраста в будущем государству станет труднее содержать получателей пенсий по старости. Государственной пенсии, выплачиваемой Содрой, сейчас не хватает для обеспечения достойных условий жизни, а демографические показатели не позволят улучшить ситуацию в будущем.

«Чтобы после выхода на пенсию чувствовать себя комфортно, еще в трудоспособном возрасте необходимо обеспечить 70-80% предпенсионного дохода. Чтобы увеличить размер государственной пенсии, выплачиваемой по старости, нужно как можно раньше начать накапливать пенсию на II и III ступенях. Несмотря на то что накопление дополнительных средств связано с инвестиционным риском, так как величина инвестиций может расти или падать, чем дольше и чаще человек накапливает, тем ниже вероятность риска, связанного с накоплением», — добавляет Л. Начайене.*

Лорета Начайене, руководитель инвестиционного управления Luminor