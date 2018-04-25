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Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Корь вернулась в четыре европейские страны, которые ранее считались свободными от этой болезни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.

Так, Европейская региональная контрольная комиссия по мониторингу кори и краснухи (RVC) определила, что впервые с начала процесса проверки в регионе в 2012 году болезнь больше не считается уничтоженной в Албании, Чехии, Греции и Великобритании.

«Возобновление передачи кори вызывает беспокойство. Если не будет достигнут и поддержан высокий охват иммунизации в общинах, будут страдать дети и взрослые. Не удастся избежать и трагических смертей», – сказал глава комиссии доктор Гюнтер Пфафф.

В то же время комиссия сообщила, что Австрия и Швейцария достигли статуса свободных от кори стран, продемонстрировав прекращение эндемичной передачи как минимум на 36 месяцев.

Страны объявляются свободными от кори, если в определенной географической зоне в течение 12 месяцев не происходит эндемичной передачи.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости корью в Европе начался в 2018 году и продолжился в 2019 году: за первое полугодие было зарегистрировано около 90 тысяч случаев заболевания – больше, чем за весь 2018 год – 84 462 случая.

Напомним, с начала года корью в Украине заболели более 57 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год – около 54,5 тысяч. При этом с лета уровень заболеваемости резко снизился.

korrespondent.net

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