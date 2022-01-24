Корабли Балтфлота России начали крупные учения

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Корветы Балтийского флота вышли в море для участия в крупных военно-морских учениях, которые проводятся на фоне усиления присутствия сил НАТО в Европе. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

«Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход. Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова», — заявили в пресс-службе.

Сообщение о выходе в море кораблей Балтфлота появилось на фоне заявления НАТО о приведении своих вооруженных сил в состояние боевой готовности, отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

«В период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений. Экипажи палубных вертолетов морской авиации Балтийского флота Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут летные смены в море, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия», — сказали в штабе флота.

Там отметили, что для обеспечения безопасности отряда на кораблях находятся группы антитеррора из морпехов Балтфлота, которые во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Помимо учений задачами дальнего похода являются обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана, добавили в пресс-службе.

«Стойкий» и «Сообразительный» — многоцелевые корветы с управляемым ракетным вооружением. Способны выполнять операции в дальней морской зоне. Эти корветы предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология «стелс».

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения ВМФ РФ охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

Российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022»

Маневры ВМФ России начались на фоне переброски в Беларусь частей и подразделений Восточного военного округа России на учения «Союзная решимость-2022».

Как сообщал «Интерфакс», Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе — до 9 февраля — планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные учения «Союзная решимость-2022».

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.