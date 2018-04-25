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Королева Елизавета II может отречься от престола

Фото facebook.com

Королева Великобритании Елизавета II через 1,5 года может сложить с себя полномочия главы государства и передать их старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Об этом сообщила газета The Sun.

Как информирует издание, королева много времени проводит в своей загородной резиденции в Виндзоре и постепенно отходит от исполнения некоторых публичных обязанностей. В 2018 году она участвовала в 283 официальных мероприятиях — на 49 меньше, чем в 2016 году. Чарльз, сообщает издание, в этом году участвовал в 507 официальных мероприятиях. В июне 2020 года наследный принц планирует посетить встречу глав правительств стран-членов Содружества наций, которая пройдет в Руанде.

Газета со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Букенгемском дворце» пишет, что «процесс передачи монарших полномочий Чарльзу уже начался».

9 сентября 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне Великобритании, составлявший 23 тыс. 226 дней, 16 часов и 23 минуты. С 2016 года после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета Елизавета II стала королевой, которая находилась на престоле дольше всех монархов мира. Глава азиатского королевства, умер 13 октября 2016 года, правил 70 лет и 126 дней.

belta.by

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